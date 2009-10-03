T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zarife ile Efe çiftleşti: 2 zebra ölü 1 yaralı!

İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki erkek zürafa Efe ile dişi zürafa Zarife 2 gün önce çiftleşmeleri için aynı yere alındı.

03 Ekim 2009 03:00

İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki erkek zürafa Efe ile dişi zürafa Zarife 2 gün önce çiftleşmeleri için aynı yere alındı.

Efe’nin birden saldırması üzerine Zarife ürkerek kaçmaya, Efe de kovalamaya başlayınca, aynı yaşam alanında bulunan 5 zebradan 3’ü zürafaların tekme darbeleriyle yaralandı. Yapılan müdahaleye rağmen zebralardan 2’si telef oldu, 1’i ise hafif yaralı kurtuldu. Görevliler 2 zürafayı güçlükle ayırıp yine farklı bölümlere koydu. Olaya neden olan zürafaların rehalibilitasyona alınacağı, daha sonra yine bir araya getirileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24