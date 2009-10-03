Zarife ile Efe çiftleşti: 2 zebra ölü 1 yaralı!

İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki erkek zürafa Efe ile dişi zürafa Zarife 2 gün önce çiftleşmeleri için aynı yere alındı.



Efe’nin birden saldırması üzerine Zarife ürkerek kaçmaya, Efe de kovalamaya başlayınca, aynı yaşam alanında bulunan 5 zebradan 3’ü zürafaların tekme darbeleriyle yaralandı. Yapılan müdahaleye rağmen zebralardan 2’si telef oldu, 1’i ise hafif yaralı kurtuldu. Görevliler 2 zürafayı güçlükle ayırıp yine farklı bölümlere koydu. Olaya neden olan zürafaların rehalibilitasyona alınacağı, daha sonra yine bir araya getirileceği belirtildi.

