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Zarflar karışınca ara verilen oy verme işlemine tekrar başlandı

Çanakkale'de oy pusulalarının konulduğu zarflar karışınca, İlçe Seçim Kurulu oy verme işlemini durdurdu

30 Mart 2014 21:08

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasındaki 1013 nolu sandıkta, oy pusulalarının konulduğu zarflar karışınca, İlçe Seçim Kurulu oy verme işlemini durdurdu. Verilen aradan sonra İlçe Seçim Kurulu doğru zarflar kullanılarak devam edilemesine ve hatalı zarflarında geçerli sayılacağına karar verdi.

Fatih Daldal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, toplam 266 seçmenin oy kullanacağı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasındaki 1013 nolu sandıkta zarflar karıştı. MHP Belediye Başkan Adayı Sakin Yılmaz’ın da oy kullandığı sandıkta, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimi oy pusulalarının zarfları karıştı.

Seçmenler, sandık görevlilerinin hatalı yönlendirmesiyle belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği oy pusulalarını mor rankli muhtarlık seçimi zarflarına, muhtarlık oy pusulalarını ise mavi renkli diğer zarflara koyarak oylarını kullandı. Öğle saatlerinde, sandık görevlileri zarfların yanlış kullanıldığını fark etti. Durumu İlçe Seçim Kurulu yetkililerine bildirdi. İlçe Seçim Kurulu da bu sandıkta oy verme işlemini durdurdu. Sıradaki seçmenler ise nasıl bir karar verileceğini merakla beklemeye başladı.

Oyunu kullanan MHP’li Belediye Başkan Adayı Sakin Yılmaz ise "Benim elime oy pusulası ve zarfını verdiler. Ben de rengine bakmadım. Oyumu kullanıp, sandığa attım. Baştan bir yanlışlık olmuş. Artık seçimin bu şekilde devam etmesinden yanayım" dedi.

AKP Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan’ın da bu sandıkta oy kullanacağı öğrenildi.

Oy verme işlemi, İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeniden başladı. İlçe Seçim Kurulu, sandık kuruluyla yaptığı görüşmenin ardından oy kullanma işlemine, doğru zarflar kullanılarak devam edilmesine karar verdi. Hatalı zarflarla kullanılan oyların, geçerli sayılacağı bildirildi.

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