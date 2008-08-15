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Zarema Tarkan’ı çıldırttı

Megastar'ın gönlünü çalmak için her yolu deneyen Azeri şarkıcı Zarema, bu kez Tarkan'ın Bebek'teki evine komşu oldu

15 Ağustos 2008 03:00

Adı Tarkan'la aşk söylentilerine karışan Azeri şarkıcı Zarema'nın, Megastar'ın  fanatiği olduğu ortaya çıktı. Tarkan'la verdiği Bakü konserinde; ısrarla ünlü şarkıcının kulisine giren Zarema, uçak dönüş biletini bile Tarkan'ın yan koltuğundan almıştı.

Evine gidemez oldu

Tarkan'ın, Bebek'teki villasının yakınında ev arayan Zarema, sonunda amacına ulaştı. Ünlü şarkıcı, Tarkan'ın villasının hemen yanındaki bir villayı kiralayarak komşusu oldu; ancak söylenenlere göre; Megastar bunu duyunca çok sevdiği evine gitmez oldu.

Zarema'nın ilgisinden sıkılan Tarkan, "Bana bu konuyu açmayın" diyerek şarkıcıya olan öfkesini dile getirdi.

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