Zarema Tarkan’ı çıldırttı

Adı Tarkan'la aşk söylentilerine karışan Azeri şarkıcı Zarema'nın, Megastar'ın fanatiği olduğu ortaya çıktı. Tarkan'la verdiği Bakü konserinde; ısrarla ünlü şarkıcının kulisine giren Zarema, uçak dönüş biletini bile Tarkan'ın yan koltuğundan almıştı.



Evine gidemez oldu



Tarkan'ın, Bebek'teki villasının yakınında ev arayan Zarema, sonunda amacına ulaştı. Ünlü şarkıcı, Tarkan'ın villasının hemen yanındaki bir villayı kiralayarak komşusu oldu; ancak söylenenlere göre; Megastar bunu duyunca çok sevdiği evine gitmez oldu.



Zarema'nın ilgisinden sıkılan Tarkan, "Bana bu konuyu açmayın" diyerek şarkıcıya olan öfkesini dile getirdi.



