-ZARARLI İÇERİKLERİN YÜZDE 98'İ KALDIRILDI TRABZON (A.A) - 25.04.2011 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, internet sitelerindeki zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik 3,5 yılda toplam 62 bin işlem yürüttüklerini söyledi. Şen, internetin 18. yılı etkinlikleri kapsamında Zorlu Grand Otel'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, internetin sayısız yararları olduğunu, basit önlemler alarak bilişim suçlarından uzak kalınabileceğini belirtti. Kendilerine en sık, ''Hakkımı ihlal eden içerik var, bu konuda ne yapabilirim?'', ve ''Bu içeriği internete koyan kişiyle ilgili nasıl yasal işlem yapabilirim?'' sorularının yöneltildiğini ifade eden Şen, ''Hak ihlali varsa bu siteyi bulup içerik çıkartma talebinde bulunmak gerekiyor. İnternet sitelerinde kişisel hakları ihlal edilenlere yol göstermek ve yasal prosedürlerin nasıl işletileceği konusunda bilgilendirme yapmak için Teknoloji Bilgilendirme Platformunca 'www.websitesor.com' sitesi hayata geçirildi'' dedi. Şen, karşı tarafın bilgilerine ulaşmak için 'www.websitesor.com' adresinden yararlanılabileceğini anlatarak, ''Web sitesi içeriği çıkartmıyorsa, kişi kendisiyle ilgili ihlal edilen içeriği sulh ceza hakimine götürüp, bunun doğru olmadığını beyan ederek başvuru yapılabilir. Daha sonra mahkemenin verdiği karar, karşı tarafa tebliğ ediliyor. Bu elektronik ortamda ya da noter kanalıyla olabilir'' diye konuştu. -''EBEVEYNLER DE İNTERNET KULLANMAYI ÖĞRENMELİ''- Web sitesinin uyarıları dikkate almaması durumunda, hapis cezasına varan bir sürecin başlatıldığını vurgulayan Şen, şöyle devam etti: ''Yaklaşık 3,5 yıldır bu süreci, 5651 sayılı kanunda TİB'e görev olarak verilen çocuk müstehcenliği, kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde temini, intihara yönlendirme ve Atatürk'e hakaret olarak verilen 8 suç için işlettik. İnternet sitelerindeki zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik 3,5 yılda toplam 62 bin işlem yürüttük. İşlemler sonucunda zararlı içeriklerin yüzde 98'i kaldırıldı.'' Şen, internetin güvenli kullanımı için ebeveynlerin de internet kullanmayı öğrenmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''İnternet kullanımında insan davranışlarından kaynaklanan açıkların kullanılmaması için bireylerin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. İnternetin şifrelenmesi, şifrelerin paylaşılmaması, spam mesajların değerlendirilmemesi, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gibi konularda alınması gereken önlemlere uyulmalı. İnternet kullanıcı adı ve modemi şifrelenmeli. Şifreler paylaşılmamalı. Sosyal paylaşım ağlarında kişisel bilgiler paylaşılmamalı. Antivirüs programları kullanılmalı. Bilgisayar güvenliği sağlanmalı. Tarifeler bilinçli seçilmeli. Gelen mesajların güvenirliğine dikkat edilmeli. Kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler gizli tutulmalı. Arkadaş ekleme taleplerinde dikkatli olunmalı.''