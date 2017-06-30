Zararlı böceklerle mücadele için bakanlık kendi 'laboratuvar' böceklerini sahaya sürüyor!

Ormanlardaki ağaçlara zarar veren böcekleri engellemek için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 51 laboratuvarda koruyucu böcek üretildi. Geçen yıl 13 milyon 139 bin 18 koruyucu böceği bırakan bakanlık, bu yıl sonunda 887 bin koruyucu böcek daha bırakacak.

Büyük ladin kabuk böceğine (dendroctonus micans) karşı rhizophagus grandis; çamkese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı calosoma sycophanta; kestane gal arısına (drycosmus kuriphilus) karşı torymus sinensis ve diğer tüm kabuk böceklerine karşı thanasimus formicarius ve rhizophagus depressus adlı yırtıcı böcekler üreten Orman Müdürlüğü, bu “terminatör böcekleri” sahaya sürdü.

Habertürk gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, geçen yıl 13 milyon 139 bin 18 koruyucu böceği ormana bırakan bakanlık, bu yıl sonunda 887 bin 266 koruyucu böceği daha üreterek sahaya sürmeyi planlıyor.

İşte o koruyucu böcekler:

Rhizophagus Gradis:

Ladin kabuk böceğinin larva ve erginlerini yiyerek beslenen rhizophagus grandis böceğinden şimdiye kadar 9 milyon 666 bin 774 adet üretildi.

300 bin hektar ladin ormanına bu böcekler bırakıldı. Bu yıl içinde bu böcekten 145 bin daha üretilerek doğaya bırakılacak.

Calosoma Sycophanta:

Kızıl çamlara, öz suyunu emerek zarar veren çamkese böceğine karşı geçen yıl 2 milyon 824 bin 721 adet bu tür böcekten üretildi. Bu böcekler, çoğunlukla Ege ve Akdeniz kızılçam ormanlarına bırakıldı.

2017’de ise 491 bin 266 calosoma sycophanta’nın üretilmesi planlanıyor. Koruyucu böcek, çamkese böceğinin larvalarıyla besleniyor.

Thanasimus Formicarius:

Kabuk böceklerine karşı Thanasimus formicarius ve rhizophagus depressus adlı yırtıcı böcekler üretildi. Sahaya, bu böceklerden 638 bin 799’u bırakıldı.

Zararlı böceklerin larvalarıyla beslenen 51 bin koruyucu böcek daha üretilerek temmuz ve eylül ayları arasında ormanlara bırakılacak.

Torymus Sinensis:

Türkiye’ye Çin’den geldiği tahmin edilen zararlı kestane gal arısı ilk kez 2014 yılında görüldü.

Kestane ağaçlarını, suyunu emerek bir yıl içinde kurutan gal arısına karşı torymus sinensis üretildi. Şu ana kadar 8 bin 724 torymus sinensis üretilerek ormanlara bırakıldı.

Bu yıl sahaya 200 bin torymus sinensis’in daha ormana bırakılması bekleniyor.

Kızıl Orman Karıncası

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çankaya Köşkü ile Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki bahçede ortaya çıkan “on iki dişli kabuk böceği”ne karşı da mücadele başlatmıştı. Bakanlık, söz konusu alanlara kırmızı orman karıncaları bırakmıştı.