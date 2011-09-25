-Zararlar karşılanacak RİZE (A.A) - 25.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize'de, selden zarar gören alanda incelemelerde bulundu. Bakan Yazıcı, beraberindeki Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İl Garnizon komutanı Albay Turhan Talu ve diğer yetkililerle geldiği, yağışın etkili olduğu Ekrem Orhon, Müftü, Tophane ve Çarşı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Rize'de derelerin kanala dönüştürüldüğünü ifade eden Yazıcı, ''Derelerin üzeri örtülmüş, cadde haline getirilmiş. Bunlar suyu taşıyamamış afetin zararı daha da büyük olmuş. Belediye başkanımızın (Halil Bakırcı) daha önce itiraz ettiği, haklılık durumu olduğu konu var. Sahilden geçen yol akan suların denize tahliyesini önlemiş. Dere yataklarının tıkalı olması nedeniyle taşan suların denize ulaşmasına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki beton bariyerler engel olmuş. Suyun geri gelmesine neden olmuş. Böylece afetin boyutları daha büyük olmuş'' diye konuştu. Afette bir kişinin öldüğünü kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, şunları söyledi: ''Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kayıp olmaması tek tesellimiz. Afet kapsamında 11 vatandaşımız helikopter yardımı ile kurtarılmış, evini terk etmek zorunda kalan 60 vatandaşımız Öğretmenevi'nde misafir edilmekte. Ayrıca afetle bağlantılı 300 kişi de akrabalarının yanında misafir edilmekte. Çalışmalarımız ise devam ediyor. Vatandaşlar kendi imkanları, belediye ve komşu illerden takviyelerle afetin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Yarından itibaren hasar tespit çalışmaları başlayacak. Afetin ağırlığı bakımın Afet ve Acil Durum Başkanlığından geniş ekip talebi var. Onlar yarın burada olacak. Çok hızlı bir şekilde hasarı tespit edeceğiz. Vatandaşlarımızın uğradığı zararlar hukuki ölçüler içerisinde tespit edildikten sonra karşılanacak.''