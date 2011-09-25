T24 LogoT24 Logo
Politika

Zararlar karşılanacak RİZE (A.A)

25 Eylül 2011 23:04

-Zararlar karşılanacak RİZE (A.A) - 25.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize'de, selden zarar gören alanda incelemelerde bulundu. Bakan Yazıcı, beraberindeki Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İl Garnizon komutanı Albay Turhan Talu ve diğer yetkililerle geldiği, yağışın etkili olduğu Ekrem Orhon, Müftü, Tophane ve Çarşı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Rize'de derelerin kanala dönüştürüldüğünü ifade eden Yazıcı, ''Derelerin üzeri örtülmüş, cadde haline getirilmiş. Bunlar suyu taşıyamamış afetin zararı daha da büyük olmuş. Belediye başkanımızın (Halil Bakırcı) daha önce itiraz ettiği, haklılık durumu olduğu konu var. Sahilden geçen yol akan suların denize tahliyesini önlemiş. Dere yataklarının tıkalı olması nedeniyle taşan suların denize ulaşmasına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki beton bariyerler engel olmuş. Suyun geri gelmesine neden olmuş. Böylece afetin boyutları daha büyük olmuş'' diye konuştu. Afette bir kişinin öldüğünü kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, şunları söyledi: ''Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kayıp olmaması tek tesellimiz. Afet kapsamında 11 vatandaşımız helikopter yardımı ile kurtarılmış, evini terk etmek zorunda kalan 60 vatandaşımız Öğretmenevi'nde misafir edilmekte. Ayrıca afetle bağlantılı 300 kişi de akrabalarının yanında misafir edilmekte.  Çalışmalarımız ise devam ediyor. Vatandaşlar kendi imkanları, belediye ve komşu illerden takviyelerle afetin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Yarından itibaren hasar tespit çalışmaları başlayacak. Afetin ağırlığı bakımın Afet ve Acil Durum Başkanlığından geniş ekip talebi var. Onlar yarın burada olacak. Çok hızlı bir şekilde hasarı tespit edeceğiz. Vatandaşlarımızın uğradığı zararlar hukuki ölçüler içerisinde tespit edildikten sonra karşılanacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24