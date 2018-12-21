Zarar gören heykeller onarılıyor

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar\'daki temalı heykellerin tamamını bakım ve onarıma aldı. Temizlenen heykeller boyandı. Zarar görenler ise heykeltıraş Nusret Demir tarafından onarıldıktan sonra aynı yerlerine monte edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan Romalı ve Sokak Müzisyen temalı heykellere kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen zararın izlerini siliyor. Sprey boya ile boyanan, çöple doldurulup, bazı bölümleri kırılan heykeller Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. Titizlikle temizlenen heykeller, boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Tahrip edilen bazı heykeller ise heykelleri yapan heykeltıraş Nusret Demir tarafından onarılmak üzere söküldü. Heykeller, Demir tarafından onarılıp, eski haline getirildikten sonra yine ayı yerlerine monte edilecek.

Nusret Demir, heykelleri 8 yıl önce yaptığını ve caddelerde sergilenmeye başlandığını belirterek, “Heykeller gerek vatandaşların gerek turistlerin sempatisini topluyordu. İnsanlar onlarla hatıra fotoğrafı çektiriyordu. Böyle bir saldırı olduğu için çok üzüldük. Büyükşehir Belediyesi konuya büyük hassasiyet gösterdi. Heykellerin onarılmasını istedi. Heykeller aslında polyester malzemeden yapılmıştı çok dayanaklıydı ama büyük darbe görmüş. Özel olarak tahrip edilmiş. Atölyede eksilen yerlerini yeniden onaracağız. Macun ve boya işleminden sonra yerlerine montajını yapacağız. Tekrar Antalya sokaklarıyla buluşacaklar. Gösterdiği duyarlılık için Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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