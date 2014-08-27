Zara'nın toplama kampı kıyafetlerini andıran tasarımı toplatılıyor

İspanyol markası Zara’nın çocuklar için ürettiği tişörtün, toplama kampı kıyafetlerine benzemesi dünya çapında büyük tepki çekti. Firma, Türkiye ’de üretilen ve İsrail, Fransa , Arnavutluk ve İsveç’te internet üzerinden satışa çıkarılan tişörtü özür dileyerek geri çekti.

Radikal’de yer alan habere göre, “Şerif tişörtü” olarak üretilen tişörtün, toplama kamplarında giydirilen kıyafetten tek farkının, çizgilerin dik yerine yatay olduğu belirtilirken, tişörtün sol üst köşesindeki şerif logosunun, Davut’un Yıldızı’yla aynı olduğu dikkat çekti. Yıldızın altında bulunan “şerif” yazısının da çok silik olduğu görüldü.

Yoğun şekilde eleştirilen Zara, Twitter üzerinden, “Gerçekten özür diliyoruz. Klasik Western filmlerden ilham aldığımız tişört, artık mağazalarımızda bulunmayacak” sözleriyle özür diledi.