Zara: Son 2 yılda üzücü olaylar sebebiyle 167 konserimi iptal ettim

Şarkıcı Zara son iki yıl içinde terör olayları dahil Soma katliamı gibi olaylar sebebiyle 167 konserini iptal ettiğini açıkladı. Zara, "Ben bu üzücü olaylar nedeniyle toplamda 167 konserimi iptal ettim. Daha önce yaşadığımız Soma faciası gibi üzücü olaylar da konser iptal etme nedenlerime dahildi" dedi.

Zara'nın Hürriyet'ten Cenker Tezel'e verdiği söyleşi şöyle:

- Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu sürece dair?

İnşallah bundan sonra birlik ve beraberliğimizi böyle büyük sınavlarla değil de güzel şeylerle görürüz. Birbirimize sarılarak bugünleri de geride bırakacağımıza inanıyorum.

- Yaşanan terör saldırılarının ardından siz de konserlerinizi iptal ettiniz, değil mi?

Ben bu üzücü olaylar nedeniyle toplamda 167 konserimi iptal ettim. Daha önce yaşadığımız Soma faciası gibi üzücü olaylar da konser iptal etme nedenlerime dahildi.

- Sizin için zor bir süreç oldu sanırım, temmuz ayında da Akif Beki’yle yollarınızı ayırmıştınız...

Evet, ben 14 Temmuz’da boşandım. 15 Temmuz’da da darbe girişimi oldu. Yani o kritik dönemde bana çifte darbe oldu!

- Son dönemde başarılı yorumculuklarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen gibi oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz?

Açıkçası Fahriye’nin bu kadar güzel bir sese sahip olmasını beklemezdim. Aynı şekilde Serenay Sarıkaya’nın da. Gerçekten sesleri çok güzelmiş. Ben Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy’un seslerini de çok merak ediyorum. Benim albümümde türkü söylemelerini isterim.