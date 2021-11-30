T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zara, Pull&Bear gibi markaları barındıran Inditex'in kurucusunun kızı Marta Ortega, şirketin yeni başkanı oldu

Amanco Ortega, Forbes’a göre, 77.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında

30 Kasım 2021 16:38

Zara, Massimo Dutti gibi markaları barındıran çatı şirket Inditex’in yeni başkanı kurucu Amancio Ortega’nın kızı, Marta Ortega oldu.

BBC’de yer alan habere göre, şirkette Bershka markasında asistan olarak göreve başlayan Marta Ortaga, 15 yıl boyunca çalışmıştı.

Yeni görevi hakkında konuşan Ortega “Hr zaman hayatımı ailemin mirası üzerine inşa etmeye adayacağımı söylemiştim” dedi.

Inditex şirketi, Amancio Ortega ve eski eşi Rosalia tarafından 1975 yılında İspanya’da kurulmuştu.

Amanco Ortega, Forbes’a göre, 77.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında.

markamağazaçatışirketmarta ortega
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24