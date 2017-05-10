Zara, Edip Akbayram ve Zülfü Livaneli, Sabahattin Ali'nin 110'uncu yaş gününde söyleyecek

Türkçe edebiyatın büyük isimlerinden olan Sabahattin Ali, 24 Mayıs'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir gecede anılacak.

Gecede, Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe’nin bu yılki projeleri olan 'Sabahattin Ali 110 Yaşında' konserler dizisinden Ali'nin yazdığı Aldırma Gönül adlı şiiri besteleyen Kerem Güney’in şarkısını tüm ülkeye tanıtan Edip Akbayram da konuk olacak.

Sabahattin Ali'yi anma gecesinde, Zara ve son dönemlerde özellikle “Hoşgeldin” şarkısıyla büyük çıkış yapan Koray Avcı da yer alacak.

Konserin ilk bölümünde aralarında Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Leylim Ley”in de bulunduğu 10 Sabahattin Ali şarkısının yanı sıra konserin 2. bölümünde Aysun ve Ali Kocatepe tangolardan müzikallere, türkülere uzanan çok özel şarkılardan seçtikleri bir repertuvar da sunacaklar. Tüm sanatçılara Grup Rapsodi eşlik edecek.