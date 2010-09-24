Zara Belediyesi Riquelme'yi transfer etti!

T24- Sivas Amatör Lig'de mücadele eden Zara Belediyespor, İspanya'dan Jandro Harmazabal Riquelme'yi transfer etti. Riquelme, Güiza'yla karşılaştırılmak istemezken oyun stilini Barcelonalı Iniesta ve Xavi'ye benzettiğini açıkladı.



Geçen sezon Sivas 1. Amatör Kümede şampiyon olarak bu sezon Süper Amatör Kümede mücadele etmeye hak kazanan Zara Belediyespor, yeni sezonda başarılı olmak için İspanyol Jandro Harmazabal Riquelme ile Sivasspor'un eski oyuncusu Mahmut Hoşgiz'in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuları transfer etti.



Takıma dahil olan 23 yaşındaki İspanyol oyuncu Riquelme, yaklaşık 1 aydır kırmızı siyahlı ekiple birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Toptaş, yardımcı antrenör Selahattin Testiğ, takım kaptanı Mahmut Hoşgiz, diğer takım arkadaşları ve yöneticilerle iyi bir diyalog kuran Riquelme, Sivas'ta yaşamaktan ve futbol hayatını sürdürmekten dolayı çok mutlu.



Takıma kısa sürede uyum sağlayan Riquelme, Zara Belediyespor'da başarılı olarak Fenerbahçe'ye transfer olmayı hedefliyor.



İdmanlarda taraftarların ve takım arkadaşlarının ilgi odağı olan Riquelme'yi, Sivas'ta kardeşi ve ailesi de yalnız bırakmıyor.



Anne-babası ile kardeşinin zaman zaman ziyaret ettiği Riquelme, Sivas ve Türk futbolunda adından söz ettirmek istiyor.



Türkçe'yi de yavaş yavaş öğrenen Riquelme, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola İspanya'nın yerel liginde mücadele eden Deportivo Mostoles kulübünde başladığını, ardından da Atletico Madrid'in (B) takımında forma giydiğini söyledi.



Bir süreliğine İstanbul'da bir fabrikada çalışan babasının işi nedeniyle ailece Türkiye'ye geldiklerini anlatan Riquelme, daha sonra ailesinin İspanya'ya döndüğünü, ancak kendisinin babası ile birlikte İstanbul'a gidip geldiğini, 1 yıldır da Türkiye'de olduğunu belirtti.



Zara Belediyespor'da şampiyonluk yaşamayı hedeflediğini ifade eden Riquelme, "Burada oynadığım için başkanıma, başkan yardımcıma ve kulübümüzün tüm yöneticilerine, teknik heyete teşekkür ediyorum" dedi.



Kendini Iniesta ve Xavi'ye benzetiyor

İspanya Milli Takımı'nın başarılı oyuncuları İniesta ve Xavi'yi çok beğendiğini ifade eden Riquelme, stil olarak da kendisini bu 2 yıldız oyuncuya benzettiğini söyledi.



Riquelme, Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol oyuncu Daniel Güiza ile ilgili olarak ise "Daniel Güiza, İspanya Milli Takımında oynamış bir oyuncu. Türkiye'de çok başarılı olamadı. Umarım başarılı olur. Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de ve Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Riquelme, burada insanların çok arkadaş canlısı olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye gelen her yabancı gibi en sevdiği yemeğin kebap olduğunu söyledi.



Türkiye'de büyük kulüplere transfer olmak istediğini, arkadaşlarının çoğunun Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Riquelme, Fenerbahçe veya başka büyük bir takıma transfer olması halinde çok sevineceğini kaydetti.



Takım arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu, arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu özellikle takım kaptanı Mahmut Hoşgiz'in tecrübesinden faydalandığını aktaran Riquelme, Türkçe olarak "Kırmızı kara, şampiyon Zara" tezahüratı da yaptı.



Kulübün ikinci başkanı Ergüder Sümbüloğlu ise Zara Belediyespor olarak geçen sezon 1. amatör kümeyi şampiyon tamamladıklarını, bu sezon da 1 Ağustos'tan itibaren çalışmalara başladıklarını belirterek, ligde başarılı olacaklarını söyledi.



Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Sümbüloğlu, bu sezon Riquelme ve Mahmut'un da aralarında bulunduğu 9-10 oyuncuyu transfer ettiklerini, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydetti.



Riquelme'nin başarılı bir oyuncu olduğunu anlatan Sümbüloğlu, bu oyuncuyla İstanbul'da görüştüklerini, Zara'yı ve Sivas'ı anlattıklarını, yöre halkı hakkında bilgi verdiklerini ve transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Teknik direktör İsmail Toptaş ise geçen sezonki başarıyı bu sezon tekrarlamak istediklerini söyledi. Riquelme'nin 1 aydır takımla birlikte çalıştığını, uyum sağladığını ve iyi bir çevre edindiğini ifade eden Toptaş, Riquelme'nin takıma faydalı olabilecek bir yapıda olduğunu, lisansını İspanya'ya gönderdiklerini, sorun çıkmadığı takdirde forma giyeceğini söyledi.



Takım kaptanı Mahmut Hoşgiz ise hedefi olan bir takım olduklarını, yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, "Takımızda bir yabancı arkadaşımız var, Riquelme. O da uyum sorununu attı, kaynaştı. Türkçe'yi de yavaş yavaş söküyor. Biz ona uymadık, o bize uydu. inşallah iyi olacak. Zara Belediyespor'un hedefi üçüncü lig. Bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



