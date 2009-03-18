'Zapping' epilepsiyi tetikliyor

Televizyon kanallarını sürekli değiştirmenin epilepsi hastalığını tetiklediği, bu nedenle hastaların zapping yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Op. Dr. Ömer Kurt, televizyon izlerken kanalların sürekli değiştirilmesinin, beyinde fotosensitif epilepsi hastalığına yol açtığını söyledi.



Bu hastalığa literatürde sık rastlanmadığını ve on binde bir görüldüğünü ifade eden Kurt Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, televizyonla uyarılan epilepsi hasta sayısının, ABD'ye göre Avrupa'da ve Türkiye'de daha çok olduğunu kaydetti.



Hastalığın çocukluk ve ergenlik döneminde daha sık görüldüğüne dikkat çeken Kurt, "Epilepsi hastası televizyonu iyi aydınlatılmış odada ve mutlaka 2,5 metre mesafeden izlemeli. Televizyon kanalını değiştireceği zaman başını başka yöne çevirmeli ya da bir gözünü kapatmalı. Ayrıca, güneş ışınlarından ve diskoteklerdeki yanıp sönen ışıklardan da korunmalılar." dedi.

