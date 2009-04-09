Zaplanmayan Ajda TV

Ajda Pekkan, kendisiyle ilgili haberleri izlemek için özel bir yazılımla TV sistemi kurdurdu.



Milliyet Cafe'nin haberine göre; Ajda Pekkan'ın evine gidenler bundan böyle yalnızca onun haberlerinin ve kliplerinin yer aldığı bir televizyonla karşılaşacaklar. Pekkan evine, banka, kuaför, hastane gibi yerlerde uygulanan ve dünyada “keyifli tutsak izleyici” adı verilen televizyon sistemini kurdurdu. Özel bir yazılımla oluşturulan CTV kanalını kuaförde gören Pekkan, aynı hizmetten yararlanmaya karar verdi.



Pekkan yazılımı yazan şirkete başvurarak, dostlarını ağırladığında veya yalnız kaldığında kendisiyle ilgili haberleri izlemek istediğini söyledi. Şirket de Pekkan için, onunla ilgili basında çıkan haberleri, klipleri ve CTV yayın içeriğinde bulunan kadınca, erkekçe, astroloji, magazin, moda tarzı haberlerin yer aldığı 'zaplanamayan', kesintisiz tek merkezli TV sistemini kurdu.

