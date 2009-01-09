Zapatero’nun eşi Emine Erdoğan'ı reddetti

İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun eşi Sonsoles Espinosa, Emine Erdoğan’ın evsahipliğiyle, Gazze’de barış için cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşecek “First Ladyler" zirvesine katılmayı kabul etmedi.



İspanya’nın en büyük gazetesi El Pais, “Sonsoles Espinosa, Gazze ile ilgili first ladyler zirvesine katılmayı kabul etmedi" diye yazdı.



Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Gazze için bir barış çağrısının yapılması amacıyla İstanbul’da bir toplantı düzenlediğini kaydeden gazete, “Başbakan Jose Luis Zapatero, Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Medeniyetler İttifakı’ hayata geçirdi ancak eşi Sonsoles Espinosa, aynı yolda yürümeye istekli görünmüyor" yorumunu yaptı.



Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak 48 yaşındaki Sonsoles Espinosa’nın İstanbul davetini, çok önceden kararlaştırılmış, İspanya dışında özel bir programı olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini belirtti.



Emine Erdoğan’ın, zirveye daha çok nüfusu büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin first ladylerini davet ettiğini kaydeden gazete, bunların arasında Ürdün Kraliçesi Rania ile Katar, Arnavutluk, Azerbaycan gibi ülkelerin liderlerinin eşlerinin de bulunduğuna dikkat çekerken “Konuklar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni de var" diye yazdı.