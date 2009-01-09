T24 LogoT24 Logo
Politika

Zapatero’nun eşi Emine Erdoğan'ı reddetti

İspanya Başbakanı Zapatero’nun eşi, Gazze barışı için Emine Erdoğan’ın düzenleyeceği 'First Ladyler' zirvesine katılmıyor.

09 Ocak 2009 02:00

İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun eşi Sonsoles Espinosa, Emine Erdoğan’ın evsahipliğiyle, Gazze’de barış için cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşecek “First Ladyler" zirvesine katılmayı kabul etmedi.

İspanya’nın en büyük gazetesi El Pais, “Sonsoles Espinosa, Gazze ile ilgili first ladyler zirvesine katılmayı kabul etmedi" diye yazdı.

Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Gazze için bir barış çağrısının yapılması amacıyla İstanbul’da bir toplantı düzenlediğini kaydeden gazete, “Başbakan Jose Luis Zapatero, Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Medeniyetler İttifakı’ hayata geçirdi ancak eşi Sonsoles Espinosa, aynı yolda yürümeye istekli görünmüyor" yorumunu yaptı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak 48 yaşındaki Sonsoles Espinosa’nın İstanbul davetini, çok önceden kararlaştırılmış, İspanya dışında özel bir programı olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini belirtti.

Emine Erdoğan’ın, zirveye daha çok nüfusu büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin first ladylerini davet ettiğini kaydeden gazete, bunların arasında Ürdün Kraliçesi Rania ile Katar, Arnavutluk, Azerbaycan gibi ülkelerin liderlerinin eşlerinin de bulunduğuna dikkat çekerken “Konuklar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni de var" diye yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24