Zapatero'dan AB yolunda tam destek

Başbakan Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği bir kez daha vurgulamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.



1. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi sonrasında Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Zapatero ortak basın toplantısı düzenledi.



Hükümetlerarası zirve



Erdoğan, bugün iki dost ve müttefik ülke, Türkiye ile İspanya arasında ikili hükümetler arası zirve niteliğindeki ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasında geçen yıllarda ivme kazanan yakın işbirliğinin doğal bir sonucu olarak Zapatero'yla, ilişkileri daha ileriye götürecek, daha ileri düzeyde çalışmalara başlangıç teşkil edecek hükümetlerarası zirve toplantıları yapmaya karar verdiklerini kaydetti.



Bu tür zirve düzeyindeki toplantıları, özel önem atfettikleri ülkelerle gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, bir yandan ilişkileri derinleştirecek yeni açılımlar başlatmayı hedeflerken, bir yandan da toplantı yaptıkları ülkelere verdikleri önemin göstergesi niteliğinde bulunduğunu belirtti.



Bu bakımdan İspanya ile gerçekleştirilen zirve toplantılarının, İspanya'nın Türkiye için en ayrıcalıklı ülkelerden biri olduğunu teyit ettiğini, aynı şekilde İspanya açısından da Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu ve İspanya'nın, Türkiye'ye verdiği desteği ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin, her iki ülke Bakanlarının eş zamanlı gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmelerle başladığını anımsatttı.



Erdoğan, bunun ardından "dostum" diye nitelendirdiği Zapatero ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.



Heyetler arası görüşmeyi Bakanların sunumlarıyla yaptıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, "Bu çerçevede, Başbakan Zapatero'nun ülkemizin AB üyelik sürecine verdiği desteği bir kez daha vurgulamasından memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek isterim. AB ile ilişkilerimizin her kritik dönemecinde Başbakan olduğum günden bu yana kendisiyle tanıştığımız andan itibaren sürekli yanımızda oldu, sürekli desteğini bizden yana ortaya koydu. 2010 yılında İspanya'nın AB dönem başkanlığını üstleneceği dönemde müzakere sürecine yeni bir hız kazandırmak için neler yapabileceğimizi de kısmen ele aldık. Bu vesileyle İspanya ile aramızda ikili düzeyde hiç bir sorun bulunmadığını önemle kaydetmek isterim" dedi.



Başbakan Erdoğan, ülkeler arasında bir süredir müzakere edilen ikili anlaşmanın imzalandığını belirterek, atılan imzalarla ülkeler arasındaki mevcut işbirliğinin daha da kuvvetlendiğini söyledi.



İki ülke arasındaki çalışmalar çerçevesinde 3-4 nisanda Devlet Bakanı Egemen Bağış ve İspanya Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez Arza'nın katılımlarıyla Akdeniz bölgesine ve Türkiye-İspanya ilişkilerine odaklı bir seminer gerçekleştirildiğini de belirten Erdoğan, söz konusu seminerle iki ülke arasında düzenli olarak sivil toplum diyaloğu toplantıları gerçekleştirilmesini öngören Türkiye-İspanya Forumu'nun ilk toplantısının yapıldığını anlattı.



Başbakan Erdoğan, Zapatero'ya Medeniyetler İttifakı'na gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.