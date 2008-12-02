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Yaşam

Zap'a bomba, sınıra yığınak

Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini bombaladı. Sınıra karadan askeri sevkıyat sürüyor.

02 Aralık 2008 02:00

Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini bombaladı. Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın Kuzeyine düzenlenen hava operasyonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1. Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca, 01 Aralık 2008 günü icra edilen hava taarruzuyla etkili bir şekilde vurulmuştur.

2. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

3. İcra edilen harekatta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sınıra asker sevkiyatı

Kuzey Irak'a havadan savaş uçaklarıyla harekat düzenlenirken, karadan da sınıra askeri sevkıyat sürüyor.

Uçakların Kuzey Irak'ı vurduğu sırada Yüksekova 21. Sınır Jandarma Tugayı'ndan çıkan askeri konvoyda sınıra kaydırıldı.

Aralarında zırhlı ve sivil araçların da bulunduğu 30 araçlık konvoy frekans karıştırıcı jammerler eşliğinde Şemdinli İlçesi'ne doğru yola çıktı. Yüksekova İlçe merkezinden geçen konvoyun mühimmat ve asker taşıdığı öğrenildi.


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