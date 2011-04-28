-ZANZİBAR'DAN GÜL'E KONUK GELİYOR ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Zanzibar Cumhurbaşkanı Ali Muhammed Şeyn, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetiyle, aralarında bakanların da bulunduğu bir heyet eşliğinde bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Zanzibar'ın, Tanganyika ile birlikte Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturan yarı özerk adalar topluluğu olduğu anımsatıldı. Açıklamada, ziyaretin, hem Tanzanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere, hem de halkının yüzde 99'u Müslüman olan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri tarihi ilişkiler bulunan Zanzibar ile işbirliğine verilen önemin bir göstergesini teşkil edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2009'da Tanzanya'ya, Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Mrisho Kikwete'nin ise 2010 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri, bu seviyede birer ilk olma özelliği taşıyan tarihi ziyaretlerle Türkiye-Tanzanya ilişkilerinde yakalanan ivmenin ve en üst düzeydeki temaslarda oluşturulan bu sürekliliğin, Zanzibar Cumhurbaşkanı Şeyn'in ziyaretiyle daha da pekişeceği kaydedildi. Söz konusu ziyaretin, başta ekonomi ve turizm alanındaki işbirliği olmak üzere, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla güçlendirilmesi ve ilave işbirliği alanlarının değerlendirilmesi imkanını sağlayacağı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Afrika ile sahip olduğu stratejik ortaklık ilişkileri çerçevesinde, özellikle Sahra'nın Güneyindeki Afrika ülkeleriyle ikili seviyede yürütülen karşılıklı ziyaretlerde son dönemde kaydadeğer bir artış yaşandığına işaret edildi. Açıklamaya göre, konuk Cumhurbaşkanı Şeyn, Ankara'da gerçekleştireceği resmi görüşmelerin ardından, 30 Nisan'da Antalya'ya geçerek iki ülke arasında turizm alanında yapılabilecek işbirliğine ilişkin temaslarda bulunacak ve 1 Mayıs günü İstanbul'da iş çevreleriyle bir araya gelecek. Şeyn, 2 Mayıs'a kadar Türkiye'de kalacak.