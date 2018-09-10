(zanlının fotoğrafı) ÇİFTLİKBANK'IN FİNANS MÜDÜRÜ TUTUKLANDI 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında sistemin finans müdürü olduğu öne sürülen Koray Hasgül tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Koray Hasgül, gözaltına alındı. Hasgül, soruşturmayı yürüten savcı tarafından, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç örgütüne üye olmak\", \"Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılık\" suçlarından sorgulandı. Hasgül, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hasgül\'ün tutuklanmasına karar verdi.

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