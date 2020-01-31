T24 LogoT24 Logo
Spor

Zanka, Fenerbahçe'den ayrılmak için izin istedi

31 Ocak 2020 14:27

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanırken savunma oyuncusu Zanka'nın sabah yapılan antrenmana katılmadığı ve transfer için izin istediği öğrenildi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk da Trabzonspor kafilesinde olmayacak

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe’de Zanka ve Alper Potuk hareketliliği yaşanıyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Sezon başında transfer edilen 2 milyon Euro’ya transfer edilen savunma oyuncusu Zanka için teklifler olduğu ve oyuncunun kulüpten izin istediği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Zanka için satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülüne sıcak bakıyor. 29 yaşındaki stoper sabah yapılan antrenmana katılmazken takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İki futbolcunun da Trabzonspor deplasmanı için kafilede yer almaması bekleniyor.

ETİKETLER

fenerbahçezankaayrılıkizin isteditransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24