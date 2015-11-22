Zana'ya 'affedersin ilkokul mezunu' diyen Özdağ: Tahsille ilgilenseydim Peyami Safa rol modelim olmazdı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana için “Bu zaten affedersin ilkokul mezunu, ortaokul ve liseyi dışarıdan almış bir kadın” ifadesi kullanmadığı ve bu sözlerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın kendisine bu bilgiyi verdiğini söyleyen Özdağ, “Leyla Zana’nın ben tahsiliyle ilgilenmiyorum. Ne mezun olduğunu da bilmiyorum. Başkaları söyledi bana” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatına damgasını vuran Peyami Safa ve şair Abdurrahim Karakoç’un ilkokul mezun olduğuna dikkat çeken Özdağ, “Benim çok sevdiğim Türk romancı Peyami Safa ilkokul mezunuydu. Çocuklarım onu okuyarak büyüdü. Türk şairlerinin en büyüklerinden bir tanesi Abdurrahim Karakoç ilkokul mezunuydu. Onun da kitapları bizim çocuklarımızın başköşesinde duruyor. Leyla Zana’nın tahsiliyle ilgilenseydim; Peyami Safa benim için rol model olmazdı” dedi.

Selçuk Özdağ, leyla Zana’nın mezuniyetiyle ilgili sözleriyle ilgili T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mesele Leyla Zana’nın tahsili değil”

Leyla Zana’nın tahsili de beni ilgilendirmez. Burada leyla Zana’nın Anayasa’yı bildiği halde, yemin metnini bildiği halde seçilerek gelmesi ardından yemin etmemesi. Veya yemin ederken Türk milleti kavramını Türkiye milleti şekline dönüştürmesi. Bir kere Türkiye milleti olmaz. Türkiye halkları olur. Onu da bilmesini isterim leyla Zana’nın.

“Türk bir kavmin adıdır”

Mevcut bir Anayasa var, biz Anayasa göre seçiliyoruz mevcut bir metin var o metne göre yemin ediyoruz. Yani bu tür şeyleri gündeme getirmeye gerek yok. Gelecek yemini yapacak. HDP olarak biz Anayasa değişikliği istiyoruz özellikle bu yemin metni problemlidir gerek gramer olarak problemlidir, gerek eğer Türk kavramını bir ırk olarak kabul ediyorsa; ben etmiyorum. Türk bir kavmin adıdır; Türkiye’de bir kültürün adıdır, vatandaşlığın adıdır, vatandaşın adıdır. Bu noktada Leyla Zana ve arkadaşları parlamentoda mücadele edecekler. Konuşacaklar önce imza atığımız 60 maddeyi evet diyecekler. Daha sonra buna sıra gelecek. Türkiye konuşan bir Türkiye.

“ leyla Zana buna takılmasın. Dağa çıkan çocukların ölümünde de mesuller”

Leyla Zana ve arkadaşları buna takılmak yerine Güneydoğu Anadolu’da öldürülen 12.407 askeri konuşacaklar, aynı zamanda öldürülen 40 bine yakın genci dağlara çıkan genci konuşacaklar. O gençler de bu toprağın çocuklarıydı. Onların da ölümlerinden bir nokta da mesuller.

Hala bölgede hendek kazmalar için bir tek cümle söylemiyorlar, niye hendek kazıyorlar, neden öz yönetim, özerklikten bahsediyorlar neden Fırat’ın öte yanında ayrı bir Kürdistan’dan bahsediyorlar. Türkiye’nin milli birliği içinde siyaset yapmayı öğrenecekler. Türkiye’nin tek vatan, tek devlet,tek millet olduğunu ve tek bayrağının olduğunu ve resmi dilinin de Türkçe olduğunu , bütün dillerin de serbestçe konuşulduğunu öğrenecekler.

Leyle Zana’nın ben tahsiliyle ilgilenmiyorum . Ne mezun olduğun da bilmiyorum. Başkaları söyledi. Gazeteciyle sohbet ederken kendisi söyledi bana. Ben de ‘böyle miymiş” dedim.

Benim çok sevdiğim Türk romancı Peyami Safa ilkokul mezunuydu.. Çocuklarım onu okuyarak büyüdü.Aynı zamanda Türk şairlerinden, en büyüklerinden bir tanesi Abdurrahim Karakoç ilkokul mezunuydu. Onun da kitapları bizim çocuklarımızın başköşesinde duruyor. Tahsili ilgilenmedim. İlgilenseydim Peyami Safa benim için rol model olmazdı. HDP’nin profesör milletvekilleri var. Onlar yemini okuyorlardı . Grup başkanvekilleri okudu.