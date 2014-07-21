Zana ve Önder, Öcalan’ın mesajlarını iletmek için Irak’a gidiyor

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürt Ulusal Kongresi ve Rojava başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler hakkındaki Abdullah Öcalan’ın mesajlarını iletmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Erbil’e gidecek.

Zana ve Önder, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Federal Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ve Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani başta olmak üzere Kürt siyasal kurumları, partileri ve yöneticileriyle görüşecek.

Zana ve Önder, yaklaşık 1 hafta bölgede temaslarını sürdürecek.