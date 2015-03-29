Zana ve Önder, Barzani ile görüşmek için Irak’a gitti

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İmralı heyetinde yer alan milletvekilleri Sırrı Süreya Önder ve Leyla Zana, Kürt Ulusal Kongresi’nin toplanması ile ilgili çalışmalar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Celal Talabani’ye yönelik mesajlarını iletmek için bugün Irak’ın Erbil kentine gitti.

İmralı adasında 5 Mart’ta Öcalan ile görüşen Sırrı Süreya Önder ve Leyla Zana, Kürt Ulusal Kongresi’nin toplanma çalışmaları hakkında görüşmek ve Öcalan’ın Barzani ile Celal Talabani’ye yazdığı mesajları iletmek üzere bugün Irak’ın Erbil kentine geçti.

Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Önder ve Zana’nın Erbil’de Barzani ve Bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani ile de görüşmesi bekleniyor.

Heyetin bu görüşmeden sonra İmralı adasına gidip Abdullah Öcalan ile görüşmeleri aktaracağı belirtildi.