Zana özerklik için referandum istedi

T24 - BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Kürtlerin gelecekleri hakkında ne düşündüklerinin öğrenilebilmesi için referandum yapılmasını istedi.

Öcalan lehine sloganların atıldığı kutlamalarda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Törende konuşan BDP Milletvekili Leyla Zana, hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır suçlama ve eleştirilerde bulundu.

Hükümetin Kürt sorununun çözmesi halinde Türkiye'nin ekonomik gücünün gelişeceğini savunan Zana, Nevruz kutlamalarının yasaklanmasını da eleştirerek şöyle dedi: "Neden Nevruz'u yasaklıyorsun? Neden Nevruz'a gün biçiyorsun? İktidarın mensuplarına '12 Eylül'ün son bekçiliğini yapmayın' diyoruz. Yapanları bu halk tarihten silecektir. Sayın Başbakan Kürtlerden korkmana gerek yok. Eğer çok korkuyorsan buyur bunu demokratik yön ve yöntemlerle çöz. Sandığını kurarsın, referanduma götürürsün. Kürtler özerklik mi istiyor, Kürtler eyalet mi istiyor, Kürtler bağımsızlık mı istiyor, Kürtler bir yeni anlaşma mı istiyor? Kürt halkına sorarsın.

Bölünme korkusuyla, bölünme fobisiyle artık karar verecek ne zamanımız ne de ekonomik gücümüz kaldı. Bir karar aşamasındasın Sayın Başbakan. Ahmet Türk'e yumruk atamazsınız. Atanı kutlar onu yanınıza, koruma altına alırsanız, o zaman bu halk gereğini yapar. Gereken cevabı verir. O zaman bir daha geldiğinde bir değil, bin defa tartıp gelmek durumunda kalacaksınız. Bugün buna yasaklama getiremezsiniz. Eğer, bizi biber gazıyla dövüyorsan o diktatörlerin eseridir.

Diktatörlerin sonunu da en yakın zamanda Irak'ta gördük, Libya'da gördük, Suriye'de de görmekteyiz. Kürt sorunu çözdüğün oranda bu ülkenin derecesini artıracaksın. Kürt sorununu çözmediğin sürede bu ülkede ne güvenliği, ne barışı, ne ekonomik kalkınmayı getireceksin. Ne de Ortadoğu'ya örnek hiç bir zaman olamayacaksın. Bizim halklar olarak senden istediğimiz bir şey yok artık. Anlamazsan kendi gidişini hazırlayacaksın. Karar senin Sayın Başbakan."