Zana: Kürt sorunu, Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez

T24 - Diyarbakır'da düzenlenen “Kolektif Akılla Birlik” toplantısının sonuç deklarasyonu açıklandı. BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yaptığı açıklamada, "Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış ancak bu talebin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır’da Aziz Mahmut Ak, Cabbar Leygara, Fethi Gümüş, Hasan Dağtekin, Nadir Yektaş, Osman Baydemir ve Şah İsmail Bedirhanoğlu’nun çağrıcısı olduğu ve Türkiye’deki Kürt parti, oluşum, inanç grupları ve aydınların yer aldığı yer aldığı “Kolektif Akılla Birlik” toplantısı 12 saatlik görüşmeden sonra Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde sonuç deklarasyonunu açıkladı.

Dicle Fırat Grubu’ndan Muhyettin Batmanlı, TDŞK’den Halim İpek, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin, DTK Eş Genel Başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, KADEP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Baksi, Kürt aydını Selahattin Çoban’ın katıldığı toplantıda BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana açıklamayı Kürtçe yaptı.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, deklerasyonda, Kürdistan’da yaşayan tüm halklar, görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetlerin Kürdistan halkının zenginliği olduğu ifade edilirken, farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığının birlik önünde engel değil tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapının bir gereği olduğu ifade edildi. Temsilcilerden oluşan heyetin ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmasını oluşturmak için çalışmaya başlayacağı bildirilen deklarasyonda Kürtlere statü ve anadilde eğitim içeren 4 maddelik talebin yeni Anayasa'ya işlenmesi için imza toplanacağı duyuruldu.



"Kürt sorunu, siyasi statü verilmeden çözülemez"



Fırat Haber Ajansı’na ulaşan deklarasyon şöyle:

“Kürdistani siyaset yürüten pek çok siyasi parti, oluşum ve şahsiyetler olarak 9 Mart 2012’de Diyarbakır’da düzenlediğimiz “Ortak Akılla Birlik” toplantısında; Ortadoğu’da Kürtleri bekleyen riskler ve avantajlar, birlikte mücadelenin temel ilkeleri, yeni Anayasa, Kürtler ve ulusal konferans konularının istişare edildiği ve istişareler sonrasında mutabakatla hazırladığımız ortak duruş deklarasyonunu kamuoyu ile paylaşmayı tarihi bir görev olarak görüyoruz.

Her şeyden önce ifade etmek isteriz ki Kürt ulusal sorunu, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamaması sorunudur. Kürdistan coğrafyasında son 90 yıldır hakim olan tüm iktidarlar bugünkü iktidar da dahil olmak üzere Kürtleri bir halk olarak görmemiş ve henüz görmemektedir. Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış ancak bu talebin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır."



"Kürtlerin tüm hakları tanınmadan kalıcı barış olmaz"



"Dünyadaki değişmeye paralel olarak Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler baskı altındaki halklar açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Güney Kürdistan parçası bu fırsatlardan ilk halkayı oluşturmaktadır. Tarihin geriye döndürülemez akışı içinde seyreden gelişmeler, dikta rejimlerinin, baskı rejimlerinin ret ve inkar politikalarının artık sonuç doğurmayacağını göstermektedir. Nüfusu 40 milyonu aşan kadim bir halkın siyasal statüden yoksun yaşamayı zorla ve baskı yoluyla dayatmak günümüz dünyasında artık mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, Kürtlerin tüm siyasal hakları tanınmadan başta Kürtleri baskı altında tutan devletlerde olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında kalıcı bir barış tesis edilemez.

Özellikle yanı başımızdaki Suriye’de meydana gelen gelişmeler Kürtler bakımından yeni olanakları içermektedir. Katılımcılar olarak, Suriye’de yaşayan Kürt halkının söz konusu olanakları ulusal demokratik gelişme yönünde başarılı bir biçimde sonuçlandırmasını Güney Batı Kürdistan’daki Kürt politik güçlerin ortak hareket etmesine bağlı olduğunu belirtir, Güney Batı Kürdistanlı güçlerin birlik çabalarını destekler, onların özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz, onların acısını kendi acımız olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklere ederiz."



"Farklı görüş, inanç ve siyaset zenginliktir"



"Bu minvalde geleneksel Türk dış politikasının Kürt karşıtı politikalarının bir devamı olarak AKP hükümetinin Suriye Kürtlerinin statüye kavuşmasını önleyici bir politika geliştirmesi halinde bunu Kürtlere karşı düşmanlık olarak tanımladığımızı bilinmesini isteriz.

Kürdistan’da yaşayan tüm halklar görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetler kadim Kürdistan halkının zenginliğidir. Farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığı birlik önünde engel değil, tam tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapımızın bir gereği ve olmazsa olmazıdır.

Bu çerçevede; Kürdistan coğrafyasında siyaset yapan her siyasi parti, grup, oluşum, inanç ve şahsiyet, biri birinin varlığını tanıdığını, biri birine yönelik kullanacağı dil karşılıklı tanıma, saygı ve yapıcı eleştiri temelinde olmalıdır. Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi davasına zarar verecek tarzda biri birini karalayan, halkın moral değerlerini kıran bir dil ve üslup kim tarafından kullanılırsa kullanılsın tasvip edilmeyecektir."



"Cezaevindeki tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı"



"Kürdistan’da siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan Kürt halkının hiçbir evladının cezaevinde çürümesine razı olmadığımızı, olmayacağımızı, cezaevinde siyasi nedenlerle tek bir Kürt kaldığı müddetçe kendimizi özgür görmeyeceğimizi deklere ederiz. Bu kapsamda Kürtlere dönük baskı ve tutuklama politikalarına karşı olduğumuzu ve ortak tutum alacağımızı ifade etmek isteriz.

Türkiye ve dünya kamuoyuna yüksek sesle ifade etmek isteriz ki, Kürt halkı eskisi gibi örgütsüz bir halk değildir. Kürtleri kendi aralarında çatıştırarak, zenginlik olan farklılıklarını kullanarak bölmeyi amaçlayan tüm çabalar beyhudedir."



"Ulusal birlik çalışmaları başlayacak"



"Gerek yurt içinde gerek yurt dışında Kürt siyasi partilerimiz, grup, oluşum ve şahsiyet diplomasi yürütürken birliğe hizmet edecek tarzda bir dil ve tutum içinde olmalıdır.

En kısa zamanda siyasi partilerimizin, grup, oluşum ve inanç temsilcilerinden oluşacak bir heyet ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmalarını oluşturmak için çalışmaya başlayacaktır."



"Yeni anayasa sürecinde ortak mücadele başlatıldı"



"Kürt halkının sevinçte, acıda ortaklığı aynı zamanda Kürt siyasetlerinin de sevinçte ve tasada ortaklığını gerektirmektedir. Birlik, teklik değildir. Ulusal ittifak farklı oluşum ve fikirlerin bir arada ortak paydalarda, ortak çaba göstermesidir. Bu minvalde yeni Anayasanın oluşum sürecinde ortak mücadele başlattığımızı ve 4 maddelik talebin Anayasaya işlenmesi için milyonlarca imza toplamayı hedeflediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Kürdistan’da adalet, özgürlük, statü ve onurlu barışa ulaşmak için Kürdistan Konferansı’nın olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla çabalarımız hızlanarak devam edecektir.

Bu toplantı vesilesiyle Kürdistan davasında yaşamını yitiren ve halen bedel ödemeye devam eden tüm şahsiyet ve değerlerimizi saygıyla sahiplendiğimizi, halkımızın istikbali, barışı, ekonomik ve sosyal kalkınmasının birlikte mücadeleden geçtiğine olan inancımla halkımızın Newroz Bayramı’nı kutlar birliğe ve özgürlüğe vesile olmasını dileriz."

En derin saygılarımızı sunuyoruz.

1- Adem AVCIKIRAN, Aydın

2- Ahmet KAN, Dil Bilimci

3- Ahmet TÜRK, DTK Eş Başkanı

4- Altan TAN, Milletvekili

5- Aysel TUĞLUK, DTK Eş Başkanı

6- Aziz Mahmut AK, ÖSP Genel Başkan Yardımcısı

7- Bayram BOZYEL, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

8- Cebbar LEYGARA, DTK Daimi Meclis Üyesi

9- Ebubekir SAYDAM, Aydın

10- Ekrem BİLEK, Aydın

11- Fehim IŞIK, Aydın

12- Feridun ÇELİK, DTK Daimi Meclis Üyesi

13- Feridun YAZAR, Aydın

14- Fethi GÜMÜŞ, Aydın

15- Filiz BEDİRHANOĞLU, İş Kadını

16- Fuat ÖNEN, Aydın

17- Gafur TÜRKAY, Aydın

18- Gültan KIŞANAK, BDP Eş Genel Başkanı

19- Halim İPEK, TDŞK

20- Hasan DAĞTEKİN, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

21- İmam TAŞÇIER, TDŞK

22- İrfan AÇIKGÖZ, Akademisyen, Aydın

23- Kazım BUDAK, Aydın

24- Kemal PARLAK, Aydın

25- Leyla ZANA, Milletvekili

26- Lütfü BAKSİ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı

27- M. Emin EREN, Aydın

28- Mehmet VURAL, Aydın

29- Meral Danış BEŞTAŞ, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

30- Muhyettin BATMANLI, Dicle Fırat Diyalog Grubu

31- Nadir YEKTAŞ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı

32- Necdet İPEKYÜZ, Aydın

33- Nevin İL, İş Kadını

34- Osman BAYDEMİR, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

35- Raif ÇİÇEK, Nibuhar Derneği

36- Ramazan MORAY, Çıra Kültür Derneği

37- Sabahattin KORKMAZ, Aydın

38- Sait AYDOĞMUŞ, Aydın

39- Sedat YURTTAŞ, Aydın

40- Selahattin ÇOBAN, Aydın

41- Selahattin DEMİRTAŞ, BDP Eş Genel Başkanı

42- Selim SADAK, Siirt Belediye Başkanı

43- Sertaç BUCAK, Aydın

44- Sıtkı ZİLAN, Aydın

45- Sinan ÇİFTYÜREK, ÖSP Genel Başkanı

46- Şah İsmail BEDİRHANOĞLU, GÜNSİAD Başkanı

47- Şemsettin KOÇ, Tabipler Odası Başkanı

48- Şerafettin ELÇİ, KADEP Genel Başkanı

49- Tülay ÖZDEMİR, DTK Daimi Meclis Üyesi

50- Ümit TEKTAŞ, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

51- Yakup GABRİEL, Aydın

