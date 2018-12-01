Zamlı pasaport ve ehliyet fiyatları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.



Buna göre, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 artırılacak.



Buna göre 10 yıllık bir pasaport sahibi olmak isteyen kişi defter bedeli dahil 940 TL'den fazla para ödeyecek.



2018 yılında 10 yıllık pasaportun fiyatı 764 liraydı.

Ehliyet fiyatlarına zam

Yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte ehliyet fiyatlarına da zam geldi. Buna göre B sınıfı ehliyet fiyatı gelen zamlarla birlikte 800 TL'yi aştı.

Yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranıyla birlikte harç bedeli 496 TL’den 613 TL’ye çıkacak.



134 TL’lik değerli kağıt bedeli 165 TL’ye çıkacak.



Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL’den 31 TL’ye çıktı.



Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL’yi aşıyor.