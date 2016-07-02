Emekliler, zamlı maaşlarını temmuzda değil, ağustosta alacak

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilerin, hem yüzde 5 zammı ve enflasyon farkını hem de temmuz ayı zam farkını ağustos ayında alacağını duyurdu. Doğan, "Pazartesi günü açıklanacak enflasyon yüzde 6'yı geçmezse maaşlara sadece yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon yüzde 6'yı aşarsa, geçen oran, yüzde 5 zammın üzerine eklenecek" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Ziraat Bankası’ndan maaş alan 320 bin 247 memur emeklisinin maaşlarının, arife günü olan 4 Temmuz Pazartesi yatacağını açıklamıştı.

Noyan Doğan'ın "Zam ve farklar ağustosta" başlığıyla yayımlanan (2 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Bu ayki maaşlarınız zamsız olacak. Hem yüzde 5 zammı ve enflasyonun yüksek çıkması halinde oluşacak farkı hem de temmuzda alamadığınız zam farkını ağustos ayında alacaksınız.

Emekli maaşları ile ilgili okuyuculardan çokça soru ve yorum gelmeye başladı. Kimileri, maaşlarının düşüklüğünden şikayet ediyor, kimileri vergi iadesi hesaplamasını merak ediyor, kimileri 1 Temmuz’un maaş günü olmasına rağmen zam alamadıklarından yakınıyor. Kimi okuyucular da pazartesi günü yatacak maaşlarının zamlı olup olmayacağını soruyor.

Hazır, konusu açılmışken, bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Memur emeklileri kıdemine, göstergesine göre her ayın 1 ila 5’i arası maaşlarını alıyor. Aynı şekilde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yine kıdemine, emekli numarasına göre ayın 17’sinden sonra maaşları yatıyor.

Geçtiğimiz günlerde, temmuz maaşları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Ziraat Bankası’ndan maaş alan 320 bin 247 memur emeklisinin maaşlarının, arife günü olan 4 Temmuz Pazartesi yatacağını açıkladı.

Temmuzda eski maaşa devam

Hemen belirteyim, pazartesi yatacak olan maaşlar, zamsız maaşlardır. Yani, haziran başında ne maaş alıyorsanız, şimdi de aynı maaşı alacaksınız. Daha açık şöyle anlatayım: Dünkü yazımda da belirttim; memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre, ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. 2016 yılına ait zam oranları da toplu sözleşmede yazıyor; bunlar da ocak ayı için yüzde 6, temmuz ayı için de yüzde 5. Eğer, enflasyon, beklenenden yüksek çıkarsa, bu zamların üzerine bir de enflasyon farkı geliyor. Nitekim, ocak-haziran enflasyonu yüzde 6’nın üzerinde çıkarsa, temmuz ayında emekliler enflasyon farkı alabilecek.

Enflasyon ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, her ayın 4’ünde açıklanıyor. Ocak-haziran dönemi enflasyonu da 4 Temmuz, arife günü açıklanacak. Hal böyle olunca, gerek 1 Temmuz’da maaşı yatanların, gerekse de 4’ünde yatacak olanların zamlı maaş almaları zaten mümkün değil.

Kimi okuyucular, ‘yüzde 5 zam önceden belli değil mi?’ diye soracaktır. Evet, belli ama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından bakarsak, enflasyonun da bilinmesi gerekiyor ki, hesaplama yapabilsin. Çünkü enflasyon yüzde 6’yı geçmezse, maaşlara sadece yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon yüzde 6’yı aşarsa, geçen oran, yüzde 5 zammın üzerine eklenecek. Örneğin, yüzde 0.50 geçti, o zaman yüzde 5’in üzerine bir de yüzde 0.6 eklenecek, temmuz maaşınız yüzde 5.6 artacak. Dün de yazdım, ilk 5 aya bakarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 6’nın üzerine çıkması mümkün gözükmüyor. O nedenle de tablolarımızı yüzde 5 zamma göre hazırladık.

Enflasyon bekleniyor

Ne mi, demek istiyorum. Bu ayki maaşlarınız zamsız olacak. Hem yüzde 5 zammı ve enflasyonun yüksek çıkması halinde oluşacak farkı hem de temmuzda alamadığınız zam farkını ağustos ayında alacaksınız.

Yeri gelmişken şunu da belirteyim: Kimi okuyucular, dün yayınlanan tablolardaki yüksek emekli maaşlarını dikkate alıp, eleştiride bulunuyorlar. Yazı dizisi 3 gün sürecek ve her kıdem ve kademeden mümkün olduğunca çok emeklimizin, temmuz zammını açıklamaya çalışacağız. Takdir edersiniz ki, 2 milyona yakın memur emeklisi var ve bunların tamamını vermek imkansız. Ama tablolara bakıp, ocak-haziranda aldığınız maaşınızı kendiniz de hesaplayabilirsiniz.

Vergi iadesine ve nasıl hesaplandığına gelince, yarınki yazımda detaylı değineceğim.



