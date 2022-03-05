Zamların ardından İETT Genel Müdürü'nden çağrı: Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılsın

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıta birbiri ardına gelen zamlara tepki gösterdi; “toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV’nin acilen kaldırılması” yönünde çağrı yaptı.

Akaryakıta gelen üst üste zamlar sonrasında Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıktı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, söz konusu zamlara tepki gösteren bir paylaşım yaptı. “Mazot bugün artık 20 Lira sınırına dayandı” diyen Bilgili, “Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan, ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalıdır” çağrısını yaptı.