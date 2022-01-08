Zamlardan sonra harekete geçtiler: Tekel bayilerden boykot kararı

Manisa'da kurulan Tekel Bayiileri Platformu yaptıkları basın açıklaması ile sattıkları ürünlere gelen zamları eleştirdi. Özkan, 180 Tekel bayi olarak zamlı alkollü içecek veren ürünlerle ilgili firmalara sipariş geçmeyeceklerini duyurdu.

Manisa’da Tekel Bayiileri Platformu adı ile bir araya gelen 180’den fazla tekel bayisi basın açıklaması yaptı. ANKA’nın haberine göre; Tekel Bayileri Platformu, 2 saat süren toplantının ardından aldıkları ortak karar gereği zamlı alkollü içecek veren ürünlerle ilgili firmalara sipariş geçmeyeceklerini, firmaların bu tutumlarını sürdürmeleri halinde ilgili dolaplarını iş yerlerinin kapısının önüne koyacaklarını, ilgili firmaların tabelalarını indirecekleri yönünde kararlar aldıklarını duyurdular.

''Biz ülkenin üvey evlatları değiliz''

Toplantının ardından konuşan Tekel bayii işletmecisi Gökhan Yanaroğlu, “Günlük maliyetler elektrik zamları ile çok yükselmiştir. Fiyat politikasıyla ilgili çok büyük sıkıntımız var. Bu ülkenin üvey evlatları gibi olduk. Bir nevi vergi dairesi gibi çalışıyoruz. Ülkenin gelir kaynağı alkol ve sigara olmasına rağmen en büyük yaptırım tekel bayilerine yapılıyor. Bir de 22.00’den sonra alkol satılması gibi, insanın özgürlük hakları kısıtlanmış gibi... Bu benim görüşüme çok saçma geliyor. Çünkü bir insanın özgür iradesini kısıtlayamazsınız. Biz kapatıyoruz tekel bayileri olarak ama dönüp baktığınızda birahane, meyhane; bu tip içkili mekanlar sabaha kadar içki satıyor. Biz bunda bir adalet istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Biz ülkenin üvey evlatları değiliz” dedi.

''Artık esnafın dayanacak gücü kalmadı''

Esnaf Halil Özkan ise, “Döviz kurunun istikrarsızlığı, peşi sıra hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve fiyatların normal koşulların dışında aşırı yükselmesi, hane halkının bütçesini zorladığı gibi bizlerin de ticaretini eksi yönde etkilemekte. Birçok esnaf arkadaşımız borçlarını ödeyemez durumda. Geçen yıla oranla işlerimiz yarı yarıya düşmüş vaziyette. Bunların üstüne bir de zincir marketler, firmalar ile uğraşmaktayız. Her yerde haykırarak söylediğimiz gibi, artık esnafın dayanacak gücü de tahammüllüde kalmadı. Son günlerde üst üste gelen zamlardan tüketiciyle birlikte esnaf arkadaşlarımız etkilenmektedir. Biz esnaflar olarak müşteriler ile tüketici-tedarikçi ilişkisi değil aile ilişkisi olan bireyleriz. Esnaflar olarak fikrimiz, ivedilikle etiketli ürün politikasına geçilmesidir. Ulusal zincir marketlere karşı bakkal, tekel bayii, mandıra ve kuruyemişçinin de eşit şartlarda mücadele vermesidir. Esnafa 10 TL’ye gelen 2,5 litre kola, zincir markette 9,50 TL’ye satılmaktadır. 325 TL'ye gelen viski ulusal zincir marketlerde 300,00 TL'ye, bira 12,25 TL iken ulusal zincir marketlerde 11,50 TL'ye satılmaktadır” diyerek yaşanan duruma isyan etti.