Zamlar vatandaşa petekleri kapattırdı; doğalgaz tüketimi yüzde 30 azaldı

Önergede son 2 yılda elektriğe de yüzde 72.06 oranında zam geldiği belirtilerek, “4 kişilik bir aile, en sınırlı biçimde aylık 230-250 kilovatsaat elektrik kullanmaktadır. Bu miktara gelen en düşük elektrik faturası 165-200 liradır. Bu miktar asgari ücretli bir çalışanın ücretinin, yaklaşık yüzde 10'una denk gelirken, mesleğe yeni başlayan memur, öğretmen ve polis için bu oran yüzde 7'dir” denildi.
"Türkiye'de doğalgaz lüks tüketim oldu"
Demirtaş tarafından Meclis'e verilen araştırma önergesinde, Avrupa'da son 10 yılın en ucuz doğalgazı tüketilirken Türkiye'de elektrik ve doğalgazın lüks tüketim haline geldiğine dikkat çekildi. Bin metreküp doğalgazın fiyatının Avrupa'da 110-120 dolar civarında iken Türkiye'ye gelen gazın fiyatının 250 ile 280 dolar arasında değiştiği belirtilerek, “Doğalgaz üreticisi ülkeler olan Rusya, İran, Azerbaycan ile yapılan doğalgaz alım sözleşmeleri, aynı ülkelerin AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yaptığı sözleşmeler ile kıyaslandığında, Türkiye aleyhine fahiş fiyat farkları vardır” denildi.