"Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" demişti; MHP’den disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy hakkında açıklama

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” diyen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. MHP'den Baki Ersoy'a ilişkin olarak, "Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Halen Kayseri ili Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78'inci maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81'inci maddesi uyarınca tedbirli olarak, parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. (DHA)

TIKLAYIN | "Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" diyen MHP'li vekil, disiplin kuruluna sevk edildi