Zamlar 70'lik rakıyı vurdu, üreticiler 35'lik şişelere yöneldi

Rakı üreticileri, alkollü içeceklerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin artmasıyla 70 cl'lik şişe üretimini 35 cl'lik şişelere kaydırdı.

70 cl’lik şişelerin pazar lideri olduğu sektörde, üretici firmaların deneme amaçlı çıkardığı 35 cl’lik şişelere talep patladı.

Son 13 yılda üretimi yüzde 50 gerileyen rakının 1 litrelik fiyatları ise ithal içkilerle yarışıyor.



İthal içkiyle aynı



Tüketicilerin rakıdaki vergi artışlarına tepkisini tüketimde hissettiklerini dile getiren Antalya Alkollü İçecek Genel Müdürü Tansel Turdağ, “Rakıda tüketim ve üretimde ciddi azalmalar söz konusu. 35 cl’lik şişeler üretici firmalar tarafından daha çok deneme açamlı çıkartılıyordu. Ancak ÖTV zamlarıyla ithal içki fiyatlarına ulaşan rakıda tüketicilerin ilgisi küçük şişelere kaydı” dedi.



253 milyon lira ciro



Antalya Alkollü İçecek’in, ilk 5 yıl değerlendirmesi yapmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Tansel Turdağ, şunları anlattı:

"2013 yılında toplamda yüzde 50 büyümeyi, rakı üretim kapasitesini ve ihracatını ikiye katlamayı hedefliyoruz. 2011 yılında 148 milyon TL olan ciromuz 2012 yılında yüzde 70 oranında artırarak 253 milyon TL’ye çıkardık. 2012 yılında 2.5 milyon litre rakı, 3 milyon litre votka ürettik. Rakı, votka, cin ve likör olmak üzere 4 ana grupta üretim yapıyoruz."



Vietnam’a votka ihraç etti



Rarkı üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planladıklarını anlatan Antalya Alkollü İçecek Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Karaman, “Yeniden yapılanmamızın tamamlanmasıyla satış kanallarımızı geliştirmeye de ağırlık verdik. Türkiye’nin dışında Asya, Avrupa ve Avustralya olmak üzere toplam 3 kıtada 8 ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve bu noktalara yeni pazarlar eklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar İngiltere ve Almanya’ya rakı ve votka, Avustralya, Kıbrıs ve Irak’a rakı, Vietnam’a da 7 bin litre votka ihraç ettik” dedi.