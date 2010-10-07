-ZAMBİYA CUMHURBAŞKANI YARIN TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Zambiya Cumhurbaşkanı Rupiah Bwezani Banda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak 11-15 Temmuz 2010 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Banda'nın ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasında Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından özel bir önem taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerin, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle en üst düzeyde ele alınması ve güçlendirilmesine, ilave işbirliği imkanlarının değerlendirilmesine, iki ülke ilişkilerinin ahdi temelinin geliştirilmesine ve başta Afrika kıtasında öne çıkan konular olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişine fırsat teşkil edeceği kaydedildi. ''Türkiye'nin Afrika ile sahip olduğu stratejik ortaklık ilişkileri çerçevesinde, özellikle Sahra'nın güneyindeki Afrika ülkeleriyle ikili seviyede yürütülen karşılıklı ziyaretlerde son dönemde kayda değer bir artış yaşandığına'' dikkat çekilen açıklamada, ''Dost ülke Zambiya'nın Cumhurbaşkanı Banda'nın Türkiye'yi ziyareti, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki istişare ve temasların pekiştirilmesi açısından da fayda sağlayacak'' denildi. Cumhurbaşkanı Banda, beraberindeki heyetle, 13 Temmuz sabahı Ankara'dan İstanbul'a geçerek bazı temaslarda bulunacak; 14 Temmuz günü Türkiye-Zambiya Ticaret ve Yatırım Forumu'na katılacak ve 15 Temmuz sabahı Türkiye'den ayrılacak.