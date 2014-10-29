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Dünya
Deutsche Welle

Zambiya Cumhurbaşkanı Sata öldü

Zambiya Cumhurbaşkanı Michael Sata, İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Ekim 2014 12:48


Zambiya hükümeti Cumhurbaşkanı Michael Sata'nın ölüm haberini doğruladı. Halk, sağduyu ve sükûnete davet edildi.

Michael Sata, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmiş, konuşmasını rahatsızlığından ötürü iptal etmişti.

77 yaşındaki Sata, rahatsızlığından dolayı 10 gün önce Londra'daki bir tıp merkezine nakledilmişti. Hastalığına ilişkin ayrıntı verilmeyen Sata'ya Savunma ve Adalet Bakanı Edgar Lunga vekalet ediyordu.

Michael Sata, İngiltere'den 1964 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Kuzey Rodezya olan adını Zambiya olarak değiştiren ülkenin 5'inci cumhurbaşkanıydı. Polislik, demiryolu işçiliği ve sendikacılık yapan Sata, 2011 yılında demokratik yollardan işbaşına gelmişti.

Sata, dünyanın en büyük bakır üreticileri arasında yer alan ülkesinde gelir dağılımını düzeltmeyi öncelikleri arasına almıştı. Ekonomisi hızla büyüyen Zambiya'da halkın büyük bölümü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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