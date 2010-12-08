-ZAMBİYA CUMHURBAŞKANI BANDA TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Zambiya Cumhurbaşkanı Rupiah Bwezani Banda'nın ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik verimli sonuçları olacağını söyledi. Gül, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Zambiya Cumhurbaşkanı Banda onuruna konutunda resmi akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynak Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra Banda'nın heyetindeki bakanlar da katıldı. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yemekten önce bir konuşma yapan Gül, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez gerçekleşen ziyaretin, Türkiye ile Zambiya arasında iş birliğinin geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. Ziyareti Banda'nın, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilere ve işbirliğine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirten Gül, görüşmelerde ikili konuların yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunma imkanı bulmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Üst düzeyli ziyaretlerin, ülkeler arasındaki ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesine kayda değer katkı sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, ''Sayın Banda'nın ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik verimli sonuçları olacak'' dedi. İstanbul'da 18–21 Ağustos 2008 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi ile Türkiye ve Afrika arasında yeni bir iş birliği ruhu ve anlayışının temellerinin atıldığını vurgulayan Gül, Afrika ile kurumsallaştırılmış ilişkilerin ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin Afrika Kıtası'na yöneliminin, sadece ekonomik ve ticari hedeflere bağlı olmadığını, Afrika'nın gelişme ve kalkınmasını da kapsayan bütüncül bir politika olduğunun altını çizen Gül, Türkiye'nin, Afrika'ya olan ilgisini ve Afrika'daki bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunma iradesini, 21 Mart 2010 tarihinde Kahire'de düzenlenen Darfur'un Yeniden İnşası ve Kalkınması için Uluslararası Donörler Konferansı'na Mısır ile birlikte eş başkanlık yaparak ve Somali sorununun çözümüne yönelik BM çerçevesinde düzenlenen İstanbul Somali Konferansı'na ev sahipliği yaparak da gösterdiğini sözlerine ekledi.