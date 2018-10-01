Zamantı Irmağı raftingcilerin yeni gözdesi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi sınırlarından geçerek Seyhan Nehri üzerinden Akdeniz\'e dökülen Zamantı Irmağı\'nın Yahyalı sınırlarındaki Değirmenocağı ile Gürsu bölgeleri arasındaki 8 kilometrelik parkur, raftingcilerin gözdesi oldu. Türk raftingcilerin yanı sıra İtalya, Rus, İsrail ve Arap raftinciler Zamantı Irmağı\'nda rafting yapıyor. Irmakta yerli ve yabancı turistler için 85 TL\'ye rafting turları düzenleniyor

Doğa sporları uzmanı ve Rafting Kayseri İl Temsilcisi Hamza Aktaş, \'\'Şu anda Kayseri\'de biri Turkuvaz diğeri Yahyalı belediyesi tarafından desteklenen iki rafting kulübümüz bulunuyor. Mart ayının ortalarından, ekim ayının ortasına kadar Zamantı Irmağı\'nda Değirmenocağı- Gürsu arasındaki parkurda rafting yapıyoruz. Bu bölgeye yerli sporcuların yanı sıra İtalyanlar, İsrailliler, Ruslar ve Arap ülkelerinde de sporcular geliyor. Genelde grup halinde gelen yabancılar, malzemelerini de kendileri yanlarında getiriyor\'\' dedi.

Orta Torosların kar sularının 75 metreden Kapuzbaşı takım şelaleleri ile boşaldığı Zamantı Irmağı, Adana sınırlarından geçerek Seyhan Nehri\'ne karışırken, doğal güzellikleri, vadileri ilgi çekiyor. Yahyalı ilçesinin rafting için Orta Anadolu\'da bu spor dalı için en uygun mekanlardan biri olduğuna vurgu yapan Aktaş,\'\'Raftingde güzergahların zorlukları derecelendiğinde, Zamantı 4 derece ile 5 üzerinden en yükseklerden birisi. Üstelik, profesyoneller tarafından düzenlenen turlarda kişi başına 85 TL gibi oldukça uygun bir ücret alınıyor. Bu açıdandan da rafting alanları içinde en ucuz turlar burada diyebiliriz\'\' diye konuştu.

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