Zamanında tedavi ile körlüklerin yüzde 80'i engellenebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada toplam 45 milyon görme engelli insanın yaşadığı ve söz konusu bu vakaların erken teşhis ile yüzde 80 engellenebileceği belirtildi.

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu, körlüklerin önüne geçmek adına düzenli göz muayenesinin şart olduğunu söyledi.

Körlük oranının Türkiye'de 78 bini bulduğunu ifade eden Devranoğlu, 35 milyon insanın ise gözlük kullanma ihtiyacı duyduğuna dikkat çekti. Ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"60 yaş üzerinde görülen katarak, makula dejenerasyonu, sinsi ilerleyen glokom, sigaranın neden olduğu sarı nokta gibi hastalıklar basit göz muayeneleriyle teşhis edilebiliyor. Ancak teşhis edilmediği takdirde bu hastalıklar sebebiyle görme yetisi kayboluyor. Katarakt gibi bazı hastalıklar sonrası oluşan görme kayıpları ameliyatla giderilebiliyor. Tabi bu hem maliyetli hem de her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da zahmetli bir yöntem. Çok daha kolay olan, yılda bir kez göz muayenesinin yapılmasıdır"



100 MİLYON İNSAN KÖR OLMAKTAN KURTULACAK



Gelişmiş ülkelerde göz muayenesinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Devranoğlu, görme engelli insanların yüzde 90’ının az gelişmiş ülkelerde yaşadığını söyledi. Devranoğlu, "Afrika’da 7 milyon, Çin de 8 milyon, Hindistan da 10 milyon görme engelli insan yaşıyor. Ne yazık ki pek çoğunun nedeni, zamanında teşhis ve tedaviyle önlenebilecek göz hastalıklarından kaynaklanıyor. Ülkemizde de göz sağlığına ne yazık ki önem verilmiyor" dedi.

Devranoğlu, Dünyagöz Hastanelerinin de destek verdiği Dünya Sağlık Örgütü’nün Vision 2020 Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla dünyada 100 milyon insanın kör olmasının önlenebileceğini belirtti.