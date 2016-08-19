Zaman'ın eski sahibi Alaaddin Kaya Edremit'te gözaltına alındı

Zaman Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaaddin Kaya, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Edremit'te gözaltına alındı.

Kaya hakkında haziran ayında yakalama kararı çıkartılmış, Alaaddin Kaya, avukatı aracılığıyla savcıya gönderdiği dilekçede "Bu örgütten istifa ediyorum" demişti.

Kaya, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"KPSS imtihan sorularının çalınması, Orduya kumpas, Ergenekon, Usulsüz dinlemeler vs.' bunların hiçbirisi ile ilgim yok. Yapanları lanetliyorum. Bu işleri yapmış veya yapma ihtimali olan, tek bir asker polis ve de sivil tanımadım. Bunlara kazara verdiğim selam varsa geri alırım. Bu beyanlarıma rağmen hâlâ soruşturmanızda şüpheli olarak kabul edilebilir miyim? Şayet bu beyanlarım yetmiyor ise, girmediğim örgütten, bu yazımı, bir istifa dilekçesi de kabul edebilirsiniz."