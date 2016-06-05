Zaman'ın eski imtiyaz sahibi Kaya savcılığa ifade verdi: Cemaatin yönettiği Türkiye'de yaşamak istemem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY ana soruşturması kapsamında şüpheli olan ve yakalama kararı ile her yerde aranan Zaman Gazetesi’nin eski imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya, savcılığa cemaatten istifa ettiğini bildiren bir dilekçe sundu. Kaya’nın dilekçesinde, Fethullah Gülen cemaatinin yönettiği bir Türkiye’de yaşamak istemeyeceğini belirterek, KPSS sorularının çalınması, Ergenekon, usülsüz dinlemeler gibi cemaate atfedilen suçların hiçbiriyle ilgisinin olmadığını ifade etti. Kaya, "Bu yazımı girmediğim örgütten bir istifa dilekçesi olarak kabul edebilirsiniz" dedi.

Sabah gazetesinden Nazif Kahraman’ın haberine göre, avukatı Hakan Tunçkol tarafından soruşturmayı yürüten Savcıya teslim edilen 9 sayfalık dilekçede, Kaya'nın bazı beyanlarına yer verildi. Alaaddin Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 2016'da katıldığı "İlim Yayma Cemiyeti 65. Kuruluş Yıldönümü" programında yaptığı, "Hâlâ bu yapının içerisinde kalmakta ısrar edenler, hiç kusura bakmasınlar başlarına gelecekleri kabul ediyor demektir" sözüne vurgu yaptı. Kaya, "Parti ayırmaksızın tüm siyasilerle ülkem yararına olacak güzel ilişkilerim oldu. Zatıalinizle yaptığımız son görüşmemizde 'Cemaat mi, devlet mi' diye sorduğunuzda, ‘devlet’ diyeceğimi ve tüm bildiklerimi anlatacağımı unutmamışsınızdır. Cemaatin yönettiği bir Türkiye'de yaşamak istemem" dedi.

“Korkunç bilgiler”

Cemaatin görünen yüzünün ötesinde hiçbir bilgiye sahip olmadığını, Nurettin Veren, Latif Erdoğan ve Hüseyin Gülerce'nin söyledikleri, yazdıkları hatta bulundukları itirafları takip ettiğini belirten Alaaddin Kaya, "Bunlar korkunç bilgiler ve hayretle okuyorum" dedi.

“Hırsızları lanetliyorum”

"KPSS imtihan sorularının çalınması, orduya kumpas, Ergenekon, Usulsüz dinlemeler vs." bunların hiçbirisi ile ilgisi olmadığını ileri süren Alaaddin Kaya, "Yapanları lanetliyorum. Bu işleri yapmış veya yapma ihtimali olan, tek bir asker polis ve de sivil tanımadım. Bunlara kazara verdiğim selam varsa geri alırım. Bu beyanlarıma rağmen hâlâ soruşturmanızda şüpheli olarak kabul edilebilir miyim? Şayet bu beyanlarım yetmiyor ise, girmediğim örgütten, bu yazımı, bir istifa dilekçesi de kabul edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Dilekçe soruşturma dosyasına konuldu.

17 Aralık’ta yakalama çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Aralık 2015'te FETÖ ana soruşturması kapsamında eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Recep Uzunallı, Ali Bayram, Mahmut Akdoğan ve Cemal Uşak hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Kaya, Dumanlı, Uzunallı, Bayram, Akdoğan ve Uşak hakkında yakalama kararı verdi. Kaya, yakalama kararının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen adalete teslim olmuyor.

Pensilvanya’dan mektup getirmişti

Alaadin Kaya 17/25 Aralık darbe girişimi öncesinde patlak veren dershaneler krizi öncesinde Fehmi Koru ile Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen ile görüşen iki isimden birisiydi. Koru ve Kaya Gülen'in bizzat kaleme aldığı mektubu Türkiye'ye getirmiş dershanelerin kapatılmaması gerekti yönünde mesajlar yer alan mektup uzun süre tartışılmıştı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatinden kendisine ıslak imzalı bir mektup gönderildiğini açıklamıştı..