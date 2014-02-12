Zaman'dan Star'a: 'Çalındı' dedikleri cihazlar imha edilmiş

Zaman gazetesi, Star gazetesinde e"mniyette görev yerleri değiştirilen polislerin 12 ilde dinleme cihazlarını çalıp dinleme yapıyorlar" iddiasına ilişkin, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporun sonuçlarına göre bu iddianın asılsız olduğunun ortaya çıktığı öne sürdü.

Zaman gazetesinde yer alan haber şöyle:

Hükümet yanlısı basın kuruluşlarının kara propaganda amaçlı yayınları hız kesmeden sürüyor.

Dün Star gazetesi, ‘Böcekleri çaldılar, şimdi dinliyorlar’ başlıklı manşet haberiyle 12 ilde Emniyet’e ait dinleme cihazlarının çalındığı ve bunların sözde ‘paralel yapı’ tarafından kullanılacağı iddia edildi. Fakat Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı rapor, gazetenin iddialarını çürüttü. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanan Engin Dinç, yıllardır gündeme getirilen dinleme iddialarına delil bulmak amacıyla teknik ve fiziki takiplerin incelenmesi için özel ekip oluşturdu. Ekip, istihbarat dairesine alınan bazı dinleme cihazların kayıtlarda yer almadığı yönünde bir ön rapor hazırladı.

Bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, iddiaların araştırılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettiş görevlendirilmesini istedi. 10’a yakın üst düzey müfettiş, belirlenen illerdeki istihbarat ve TEM şubelerinde kapsamlı çalışma yaptı. İncelemelerde, şubelerdeki teknik ve fiziki takip cihazları da kontrol edildi. Kasım ayında hazırlanan raporlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Buna göre aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana ve Trabzon’un da bulunduğu şehirlerde teknik cihazların kayıp olduğuna dair en ufak bir emare dahi bulunmadı. Şubelere tahsis edilen yeni cihazlardan dolayı boşa çıkarılan eski cihazların da imha edildiğine dair bilirkişi raporları yetkililere sunuldu. Sadece bir ilde GSM kestirmesi yapan bir cihazın imha edildiğine dair kayıt bulunamadı. Bu cihazın da dinleme yapma özelliği olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Sabah ve Takvim gazeteleri de geçtiğimiz günlerde Emniyet istihbaratının kayıp olduğu iddia edilen dinleme cihazlarıyla ilgili ‘Paralel Devlet/Çatı Çöktü’ başlıklı bir haber yayınlamıştı. Bu haberdeki iddiaların da yalan olduğu tespit edilmişti.