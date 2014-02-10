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Zaman'dan Erdoğan'a: Dün 'ne özeli' diyerek kullandığı kasetleri; bugün...

Zaman gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın 2011 seçimlerinde CHP ve MHP'li siyasetçiler hakkında çıkan seks kasetlerini kullandığını ancak şimdilerde 'kaset komplolarını biz önledik' sözleri ile tezatlık yaşadığını savundu

10 Şubat 2014 09:57

Zaman gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 2011'de düzenlenen mitinglerde MHP ve CHP'li siyasetçiler hakkında çıkan seks kasetlerini "özel" değil  "genel" diyerek nitelendirdiğini hatırlatarak, "aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Kaset komplolarını biz önledik." söylemlerini kullanması şaşırtıyor" ifadelerini kullandı

Zaman gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında düzenlenen mitinglerde o dönemdeki MHP ve CHP'li siyasetçileri hedef alan kaset komploları seçim malzemesi yapmıştı. Aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Kaset komplolarını biz önledik." söylemlerini kullanması şaşırtıyor.

 

Erdoğan: Bunlar özel değil; genel genel!

 

Başbakan, seçim öncesinde birçok mitingde kaset olayını kullanmıştı. Partisinin 4 Mayıs 2011’deki Kastamonu mitinginde de gündeme getirmiş ve şöyle demişti: “Kendisinden önceki, beline hakim olamadı, gitti. Bu özel değil. Bu genel, genel! Bu genel bir ahlaksızlıktır.”

 

Baykal: İktidarın bilgisi ve onayı dışında olmaz

 

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ise o dönemde ve sonraki bütün açıklamalarında kaset olayında hükümeti hedef gösterdi. İktidarı olayın faillerini ortaya çıkarmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayan Baykal, “İktidarın bilgisi ve onayı dışında olmaz. Hiç kuşkum yok. Ötesini de söylemek istemiyorum. Teyide ihtiyaç yok, tekzibe yönelik hiçbir şey yok. Pensilvanya’dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da belirtmek isterim.” ifadelerini kullanmıştı.

 

'Samimi deklarasyonu önemserim'

 

Ocak ayında CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge programında kendisine yönelik kaset olayı sonrasında Fethullah Gülen Hocaefendi'ye yakın birisinin kendisini arayarak üzüntülerini samimi olarak bildirdiklerini ifade eden Baykal, "Benim o konuşmamda söylediklerimin ötesinde 3,5 yıl boyunca somut bilgi, kanıt ortaya çıkmamıştır. Çıkarsa büyük gerçeği ortaya koyacağı için mutlulukla karşılarım. Aynı noktada olmaya devam ediyorum. Somut bilgiye dayanmayan bir değerlendirmemdir. Bana bu olayın hemen arkasından çok samimi olduğunu düşündüğüm değerlendirme yapıldı. Fethullah Gülen'in yakınında birisi beni arayarak bu işten çok üzüntü duyduklarını, olayı kınadıkların bana samimi olarak bilmemi istediler. Böyle samimi deklarasyonu önemserim." dedi. Baykal programda, Başbakan Erdoğan'ı bu konudaki iddiasını kanıtlamaya da çağırmıştı.

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