Zamanda yolculuk yaptılar

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL , (DHA)- DÜNYA genelinde 31 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında ilginç uçuşlara da imza atıldı. Saat farkından dolayı 1 Ocak 2019\'da uçuşa başlayıp 31 Aralık 2018\'de uçağından inen yolcular, adeta zamanda yolculuk yaparak yeni yılı iki kez kutladılar. Japon All Nippon Havayolları\'nın Tokyo\'dan Los Angeles\'a, ABD United Airlines’ın Şanghay\'dan San Francisco\'ya ve China Southern Airlines\'ın Guangzhou\'dan Vancouver\'e giden uçaklarında seyahat eden yolcular 2019 yılından 2018 yılına uçtular.

O UÇUŞLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

Japon All Nippon Havayolları\'nın Tokyo\'dan 1 Ocak\'ta Japonya saati ile 00:19\'da havalanan NH106 sefer sayılı Boeing 777-381ER tipi uçağı 8 saat 49 dakikalık uçuş sonrası saat farkından dolayı Los Angeles\'a 31 Aralık saat 16.08\'de teker koydu.

ABD United Airlines’ın Şanghay\'dan 1 Ocak\'ta Çin yerel saatine göre 00:37\'de havalanan UA890 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı 9 saat 36 dakikalık uçuş sonrası saat farkından dolayı San Francisco\'ya 31 Aralık saat 18:12\'de teker koydu.

China Southern Airlines\'ın Guangzhou\'dan 1 Ocak\'ta saat 01:30\'da havalanan CZ377 sefer sayılı Vancouver-Mexico City uçuşunu yapan Boeing 787-8 tipi Dreamliner tipi uçağı 10 saat 19 dakikalık uçuş sonrası Kanada\'ya 31 Aralık saat 19:48\'de teker koydu.Uçak daha sonra ise saat 22:04\'de Mexico City\'e gitmek üzere yeniden havalandı.Uçak Meksika\'ya 1 Ocak saat 05:15\'te teker koydu.



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