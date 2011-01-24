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Yaşam

Zaman'a dekoltesi kapatılmış ilan

‘Dekolte kapama’ uygulaması bu kez TNT Televizyonunun reklamı için uygulandı.

24 Ocak 2011 02:00

T24- Zaman gazetesinde daha önce Uğur Yücel´in yönetmenliğini yaptığı Ejder Kapanı filminin ilanında uygulanan ‘dekolte kapama’ uygulaması bu kez TNT televizyonunun ilanı için uygulandı.

TNT’nin Hürr


TNT'nin Hürriyet gazetesine verdiği reklamda ünlü sanatçıların mini etekli görselleri yer alırken Zaman gazetesinde ise farklı bir ilan konsepti kullanıldı.  Zaman gazetesinde yer alan ilanda sanatçıların yalnızca portreleri kullanıldı.

 
Zaman gazetesi için daha önce de Ejder Kapanı adlı film afişinde benzeri bir uygulama yapılmış goğüs dekolteli kıyafetler photoshop ile kapatılmıştı.
  

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