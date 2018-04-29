Yapılan yeni bir araştırmaya göre, zaman yaratmak için kullanılan para mutluluğu artırıyor.

Araştırma kapsamında yapılan bir deney, mal satın almak yerine 30 Sterlin'i (yaklaşık 150 Türk Lirası) zaman kazanmak için harcayan insanların mutluluğunun arttığını ortaya koydu.

Psikologlar, zaman azlığının yarattığı stresin sağlığı olumsuz etkilediğini ve anksiyete ile uykusuzluğa neden olabileceğini söylüyor.

Buna rağmen, maddi durumu çok iyi olan kişilerin bile hoşlanmadıkları işleri para karşılığında bir başkasına yaptırmaktan imtina ettiğini belirtiyorlar.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden psikolog Elizabeth Dunn, "Yaptığımız bir dizi araştırmada, kendilerine zaman satın almak için para harcayan insanların daha mutlu olduğunu, hayattan daha çok tatmin olduklarını bulduk" dedi.

Pek çok ülkede artan gelir yeni bir olguya yol açtı. Almanya'dan ABD'ye günlük yapılması gerekenlerin stresinden muzdarip insanlar zaman kıtlığından söz ediyorlar.

ABD, Kanada ve Hollanda'daki psikologlar paranın mutluluğu artırıp artıramayacağını araştırıyorlar.

ABD, Kanada, Danimarka ve Hollanda'da, aralarında 800 milyonerin de olduğu 6 bin yetişkine zaman satın almak için ne kadar para harcadıkları soruldu.

Araştırmacılar bu kişilerin 3'te 1'inden azının zaman için her ay para harcadıklarını buldu.

Aynı kişiler diğerlerine oranla hayatta daha çok tatmin olduklarını söyledi.

Araştırmacılar daha sonra Kanada'da çalışan 60 yetişkinle iki hafta süren bir deney gerçekleştirdi.

Bir hafta sonu katılımcılar 30 Sterlin karşılığında zaman kazanmalarını sağlayacak harcamalara yönlendirildi. Bu parayı işyerine öğle yemeği ısmarlamak, mahallenin çocuklarına getir götür işleri yaptırmak ya da temizlik hizmetleri satın almak için harcadılar.

Diğer hafta sonu ise parayı şarap, kıyafet ve kitap gibi ürünlere harcadılar.

Neticede araştırmacılar zaman kazanmak için yapılan harcamanın, zaman eksikliğinin yol açtığı stresi azalttığını, bunun da mal alımına kıyasla mutluluğu artırdığı sonucuna vardılar.

Harvard ve Maastricht üniversitelerinde meslektaşlarıyla birlikte çalışan Profesör Dunn, "Benim mesajım şu: 'Sizi dehşete sürükleyen yapmaktan hoşlanmadığınız bir şey olup olmadığını ve bunu para karşılığı bir başkasına yaptırıp yaptıramayacağınızı düşünün. Eğer varsa, bilim bunun parayı kullanmanın iyi bir yolu olduğunu söylüyor" diyor.