Zaman: Urla'daki villa inşaatı 35 yıl önce değil, 2 yıl önce başladı

Zaman gazetesinde yer alan bir haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1. derece sit alanına yapıldığı öne sürülen Urla’daki villaların inşasına Latif Topbaş’ın söylediği gibi 35 yıl önce değil 2 yıl önce başlandığı iddia edildi.

17 Aralık operasyonunun ardından gündeme gelen ve Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Urla'da inşa edildiği öne sürülen villalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi villa tartışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Zaman gazetesinin bugünkü (23 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, "Urla’daki bazı villalar 35 yıl önce değil, iki yıl içinde inşa edilmiş" başlıklı haber şöyle:

Yapılaşmanın tamamen yasak olduğu 1. derece sit alanına yapılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle anılan İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli köyündeki villalardan bazılarının 35 yıl önce değil, son bir iki yıl içerisinde yapıldığı ortaya çıktı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile düzenlediği ortak basın toplantısında sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, kendisine ait olduğu iddia edilen birinci derecedeki sit alanında bulunan villaların şahsıyla alâkası olmadığını belirterek, “Önce Urla’daki olay, şahsımla alâkalı değil. Önce bu gazete, iddiasını ispatla mükelleftir. Söylenen yer, 35 yıl önce inşa edilmiş bir yerdir. Şu anda yargı sürecinde olan burayla ilgili şahsa niye yöneltmiyorsunuz da bana yöneltiyorsunuz? Bunu patronlarına sor önce. Şahsımla bunun zerre kadar alâkası yok. Çok sevdiğim bir dostuma ait olan bir yerdir. Orası Hazine arazisi değil, kendi mülküdür.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu villaların sahipleri arasında bulunan işadamı Mustafa Latif Topbaş da yaptığı açıklamada, söz konusu araziyi 34 yıl önce yedi arkadaşıyla birlikte satın aldığını aktararak şunları söyledi: “Aynı yıl başladığımız inşaatlar, zaman içinde gelişen biçimde bugün bölgedeki köy yapılaşması çerçevesinde kendimiz, çocuklarımız ve çalışanlarımız için yaptırdığımız, her biri 80 metrekareyi geçmeyen 20-22 yazlık ev, cami ve hayvan barınaklarından oluşmaktadır. Bundan yaklaşık 15 yıl sonra evlerimizin bulunduğu alan, tıpkı komşu köy arazileri gibi 1. derece tabii sit ilan edilince buna itiraz şeklinde verdiğimiz tepkiler, bölgedeki köylü komşularımızın tepkilerinden farksızdır.” Hacılar Koyu’nu gösteren 2010 ve 2014 yıllarına ait iki fotoğraf ise halen 1. derece sit alanı olan bölgeye yeni villalar yapılmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Bölgeyle ilgili sosyal medyada Google Earth tartışmaları sürerken söz konusu yerin 2010 ve 2014 yıllarında çekilen iki fotoğrafı yan yana getirildiğinde, daha önce ağaçlık olarak görülen koydaki bölgeye, dört yeni villanın daha yapıldığı görülebiliyor.