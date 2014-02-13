Google Earth, Başbakan Erdoğan'ın 'villa inşaatı 35 yıllık' sözlerini yalanladı mı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Urla’da 1. Derece SİT alanına villa yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak, “Benim senede 3-5 kere görüştüğüm çok yakın bir dostuma ait 35 yıllık bir yerdir” demişti. Ancak Gazeteport’tun iddiasına göre, Google Earth'deki 1 yıl önceki görüntülerde arazi üzerinde inşaat görünmüyor.

İşadamı Mustafa Latif Topbaş'ın Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Urla'da Hazine arazisine villa yaptığı ileri sürülmüştü. Başbakan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen ses kayıtları da ortaya çıkmıştı. Latif Topbaş da dün yaptığı açıklamada söz konusu arazisinin 35 yıl önce alındığını ve aynı yıl her biri 80 metrekareyi geçmeyen 20-22 yazlık ev yaptığını söylemişti. Ancak Google Earth'den bakıldığında 1 yıl önceki görüntülerde arazide hiçbir yapılaşmanın olmadığı görülüyor.

Latif Topbaş: 35 yıl önce...

Urla’da Başbakan Tayyip Erdoğan ’a ait olduğu ileri sürülen villalarla ilgili işadamı Mustafa Latif Topbaş dün yaptığı açıklamada, "Söz konusu arazi 34 yıl önce 7 arkadaşımla birlikte satın alınmıştır. Aynı yıl başladığımız inşaatlar zaman içinde gelişen biçimde bugün bölgedeki köy yapılaşması çerçevesinde kendimiz, çocuklarımız ve çalışanlarımız için yaptırdığımız her biri 80 metrekareyi geçmeyen 20-22 yazlık ev, cami ve hayvan barınaklarından oluşmaktadır. Bundan yaklaşık 15 yıl sonra evlerimizin bulunduğu alan tıpkı komşu köy arazileri gibi 1. derecede tabii sit alanı olarak ilan edilince, buna itiraz şeklinde verdiğimiz tepkiler, bölgedeki köylü komşularımızın tepkilerinden farksızdır. Nitekim bölgenin sit derecelendirmesine köyden komşularımız bizden önce itiraz etmiş ve sonuç da almışlardır." demişti.

Erdoğan'dan villa savunması

Başbakan Erdoğan da Zaman muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili "Bu olay şahsımla alakalı değil. Hukukta bir kaide vardır, bunu öğren. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim. Mensubu olduğun gazete. Şu anda yargı süreciyle ilgili bu konuyu neden gelip bana yöneltiyorsun. Bunu patronlarına sor. Benim senede 3-5 kere görüştüğüm çok yakın bir dostuma ait 35 yıllık bir yerdir. Bunu da patronlarına söyle. Ama patronların doğru konuşmamayı adet edindikleri için burada da aynı şeyi devam ettirmektedirler. Bununla ilgili başbakanı lekeleyemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Dinlemeye takıldılar

İzmir Urla'da 1. derece sit alanı olan bir araziye Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla villalar yapıldığı ileri sürülmüştü. Konuyla iligli Başbakan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Kültür Bakanı Ömer Çelik ve işadamı Latif Topbaş 'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Başbakan Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen vilların son hali...