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Bilim / Teknoloji

Zaman tünelinden kaçarken dolandırıcılara yakalanmayın!

Zaman Tüneli'ni kaldırdığını iddia eden iki sahte araç, internette yaygınlığını artırıyor

01 Haziran 2012 17:48

Zaman Tüneli'ni kaldıracağını iddia eden araçlar tehlike saçarken, işin içine Türkiye de girdi.

Zaman Tüneli'ni kaldırdığını iddia eden iki sahte araç, internette yaygınlığını artırıyor. İki araç da Facebook'un yeni "Zaman Tüneli" görünümünü beğenmeyen kullanıcılara "eski görünüme" dönme sözü veriyor.

İlk eklenti, sizi eski Facebook görünümüne döndürmek için bir web tarayıcı eklentisi yüklüyor. Güvenlik firması Sophos, eklentiyi şu an inceleme aşamasında ve kullanıcılara onu yüklememelerini tavsiye ediyor. İşin ilginç yanı ise eklentinin önde gelen bir Türk web sitesi tarafından indirmeye sunulduğunun söylenmesi.

GFI Software'den Chris Boyd, Zaman Tüneli'ni kaldıracağını söyleyen eklentilerin "Facebook Timeline Remover" adında bir uygulama yoluyla da dağıtıldığını söylüyor. Burada bir tarayıcı eklentisi sunulmuyor ancak birtakım anketleri doldurmanız isteniyor. Bu ise birtakım tehlikeli pazarlamacı ortakların cebini doldurmanız demek.

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