"Zaman limitinin dışında kalmasına rağmen yarışa saygısından bisikletini bırakmadı"

Fransa Bisiklet Turu’nun 11. etabını, Man Adalı sporcu Mark Cavendish son sırada tamamladı.

Sokrates Dergi editörü İnan Özdemir'in aktardığı bilgiye göre; Cavendish, 11. etabı 1 saat 5 dakika geç bitirip zaman limitinin dışında kaldı ve Fransa Turu'ndan elendi. Zaman diliminin dışında kalacağını bilmesine rağmen yarışa saygısından ötürü yarışmaya devam etti ve bisikletini bırakmadı.

"Bu sporu neden seviyoruz?"

Özdemir, yaşananları sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

"Cavendish, 11. etabı 1 saat 5 dakika geç bitirip zaman limitinin dışında kaldı ve Fransa Turu'ndan elendi. Bunu etapta tahmin etmesine rağmen yarışa saygısından ötütü yarışmaya devam etmesi, dağda bisikletinden inmemesi... Bu sporu neden seviyoruz? Biraz da bu yüzden."

İlk sırada Thomas yer aldı

Bu yıl 105’incisi düzenlenen organizasyonun Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 11. etabında, Sky takımından Thomas, 3 saat 29 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.