Zaman: Küfürbaz 'aktroll' hâkim çıktı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da siyasetçi, gazeteci ve oyunculara hakaret eden bir Twitter hesabının, AKP'nin HSYK seçimlerinde desteklediği Yargıda Birlik Platformu (YBP) mensubu bir hakim olduğu öğrenildi. Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “aktroll hakim” iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Zaman'da yer alan habere göre, kamuoyunda 'aktroller' olarak bilinen Twitter hesaplarının kullandığı üslupla mesajlar paylaşan Muhammet Feyzi Aygün'ün, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

2013'te HSYK kararnamesi ile Ordu'nun Mesudiye ilçesine atanan Aygün, burada bir ay çalıştıktan sonra Adalet Bakanlığı'na atandı. Hakim Aygün, hâlâ Ordu Mesudiye'de kadrolu olarak görünüyor. Hakim Aygün, Zaman yazarı Abdülhamit Bilici'nin “Hukuk varsa her yerde bu şahsı dava edeceğim” tepkisi üzerine önce hakaret mesajını sildi. Daha sonra da Twitter hesabını korumaya aldı. Hesabından gazetecilere, yazarlara ve siyasi liderlere ağır sözler sarf ettiği ortaya çıkan Aygün’ün hesabında AKP'li isimleri övdüğü görüldü.

İşte o hakimin paylaşımlarından bazıları:

CHP’den soru önergisi

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “aktroll hakim” iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Erdem’in verdiği soru önergesi şöyle:

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çevresine ağır hakaretler savuran bir Aktroll hesabının, Yargıda Birlik Platformu (YBP) mensubu bir hakim tarafından kullanıldığına ve kimliği ortaya çıkan hakimin hemen hesabını kapattığına dair yazılı medyada iddialar yer almaktadır.

Bu çerçeveden hareketle;

1. Bahsi geçen hakimin sosyal medya üzerinden muhalif gazeteci-yazarlara ve siyasi liderlere rahatlıkla ve açıkça ağır hakaretler edebilmesi hangi hukuka uygundur?

2. Aktroll hakime herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

3. Oluşturduğunuz yargı sisteminde kaç Aktroll hakim ve savcı vardır? Hangi mahkemelerde ve hangi düzeyde çalışmaktadırlar? Siyasilere hakaretten ceza alan kaç Aktroll hakim vardır?

4. Kamuoyunda tanınmış muhalif görüşlü kişilere küfür etmeleri karşılığında Aktroll hakimlere maaş verilmekte midir?

5. Kadrolu Aktroller ve esnek çalışan Aktroller arasında ne kadar maaş farkı vardır?

6. İlgili kişinin hakimlik mesleğinden ötürü esnek çalıştığı dikkate alınırsa, bu hakim ücretini aylık almak yerine küfür başına mı almaktadır?

7. Geçtiğimiz gün saldırıya uğrayan Ahmet Hakan’a, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ve Şehit Binbaşının annesine küfür edilmesi talimatını Aktrollere kim vermiştir? Bu konuda bir soruşturma açılmış mıdır?