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AA: Zaman, kayyuma içi boş ve satılmış bir bina bırakmış

"Binanın boşaltılmasının ​istenebileceği söyleniyor"

09 Mart 2016 11:40

Anadolu Ajansı, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla kayyum atanarak el konan Zaman gazetesinin Yenibosna'daki binasının satıldığını yazdı. Binanın içinin boşaltıldığı da belirtilen haberde, 

AA'dan Adem Demir'in haberine göre, Feza Gazetecilik şirketine ait 16 bin metrekarelik binanın Cihan Medya Dağıtım AŞ'ye satışı, 52 milyon 841 bin lira bedelle 12 Ocak'ta gerçekleşti. 

 

"Binanın boşaltılmasının
istenebileceği söyleniyor"

 

Kayyum ataması duyumunu önceden aldığı değerlendirilen firmanın, satışı gerçekleştirmeden önce de Bahçelievler Belediyesi nezdinde tüm başvuruları yaptığı, belgelerde net bir şekilde anlaşılıyor. 

Tapu İdaresine ve Bahçelievler Belediyesine sunulan belgelerde, Feza Gazetecilik firmasının binayı "satış" işleminden dolayı terk ettiği bildiriliyor.

Zaman gazetesinin abone işlerini yaptığını belirterek, kayyum heyetine abonelerin listesini vermeyen ve yeni yönetimin hazırladığı gazeteyi dağıtmayı reddeden Cihan Medya Dağıtım AŞ'nin binanın boşaltılmasını isteyebileceği ileri sürülüyor.

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